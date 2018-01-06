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Ледяная статуя футболиста Роналду в Москве стала хитом и поводом для шуток в Сети
7 января 2018 г. | Время публикации 15:55 | Последние изменения 18:57
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Установленная в рамках фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" на Поклонной горе ледяная скульптура португальского футболиста Криштиану Роналду привлекла внимание западных СМИ и пользователей Сети, сообщает РИА "Новости".

Так, британский таблоид The Sun отмечает, что ледяная фигура "ужасно похожа" на бюст Роналду, который в марте поставили в аэропорту Мадейры. После множества шуток и мемов в Сети его пришлось исправлять другому скульптору.

Ряд пользователей Twitter посчитали, что статуя совсем не похожа на футболиста. "Интересно, что все эти творения посвящены одному человеку, но ни одна на него не похожа", – пишет The Itch. "Это лучше, чем та статуя из Майдеры Чуть-чуть", – уверен Дэниел Дженкс. "Почему они продолжают это делать с его лицом?" – задается вопросом Balerion's Flame. "Потому что невозможно воссоздать совершенство", – иронизирует в ответ Janique Reine.



Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" проходит с 29 декабря по 8 января в парке Победы на Поклонной горе. Здесь размещена экспозиция со скульптурами, посвященными 32 странам-участницам чемпионата мира по футболу 2018 года. Для их строительства в столицу привезли две тысячи тонн природного льда.
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