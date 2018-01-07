

Москвичка, проехав на такси 400 метров, лишилась вещей на 2 млн рублей Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru Как сообщил "Московскому комсомольцу" источник в правоохранительных органах, в ночь на 4 января 45-летняя женщина, поймав на улице машину (предположительно, Kia Sportage), проехала от башни "Империя" до башни "Федерация" Москвы-Сити. Уже выйдя из такси, она обнаружила, что оставила в салоне сумку Louis Vuitton стоимостью 180 тыс. рублей. В ней находились 50 тыс. рублей наличными, три банковские карточки, а также серьги Tiffany стоимостью 1,2 млн рублей и кольцо Bvlgari стоимостью 600 тыс. рублей. Владелец Kia уже установлен, проверяется его причастность к краже.



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