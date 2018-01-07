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Москвичка, проехав на такси 400 метров, лишилась вещей на 2 млн рублей
7 января 2018 г. | Время публикации 13:40 | Последние изменения 15:28
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Как сообщил "Московскому комсомольцу" источник в правоохранительных органах, в ночь на 4 января 45-летняя женщина, поймав на улице машину (предположительно, Kia Sportage), проехала от башни "Империя" до башни "Федерация" Москвы-Сити. Уже выйдя из такси, она обнаружила, что оставила в салоне сумку Louis Vuitton стоимостью 180 тыс. рублей. В ней находились 50 тыс. рублей наличными, три банковские карточки, а также серьги Tiffany стоимостью 1,2 млн рублей и кольцо Bvlgari стоимостью 600 тыс. рублей. Владелец Kia уже установлен, проверяется его причастность к краже.
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Воскресенье, 7 января 2018 г. // Последняя новость 18:30
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