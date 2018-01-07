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ТЦ "Золотой Вавилон" на Проспекте мира накануне был "заминирован" неизвестными
7 января 2018 г. | Время публикации 10:25 | Последние изменения 13:47
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в торговом центре "Золотой Вавилон" в столичном районе Ростокино. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в экстренных службах города. "В оперативные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в торговом центре по адресу: Проспект мира, 211. Здание проверяется кинологами", – сказал собеседник агентства, не уточнив, проводится ли эвакуация.

Анонимное сообщение об угрозе взрыва в торговом центре "Золотой Вавилон" в Москве не подтвердилось, позже сообщил источник в экстренных службах города. "Кинологи не обнаружили никаких подозрительных предметов в здании, угроза оказалась ложной", – сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее в субботу были "заминированы" три московских вокзала, аэропорт "Домодедово" и магазин сети "Пятерочка" на юго-западе Москвы.
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