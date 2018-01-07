ТЦ "Золотой Вавилон" на Проспекте мира накануне был "заминирован" неизвестными Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Анонимное сообщение об угрозе взрыва в торговом центре "Золотой Вавилон" в Москве не подтвердилось, позже сообщил источник в экстренных службах города. "Кинологи не обнаружили никаких подозрительных предметов в здании, угроза оказалась ложной", – сказал собеседник агентства.



Напомним, ранее в субботу Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в торговом центре "Золотой Вавилон" в столичном районе Ростокино. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в экстренных службах города. "В оперативные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в торговом центре по адресу: Проспект мира, 211. Здание проверяется кинологами", – сказал собеседник агентства, не уточнив, проводится ли эвакуация.Анонимное сообщение об угрозе взрыва в торговом центре "Золотой Вавилон" в Москве не подтвердилось, позже сообщил источник в экстренных службах города. "Кинологи не обнаружили никаких подозрительных предметов в здании, угроза оказалась ложной", – сказал собеседник агентства.Напомним, ранее в субботу были "заминированы" три московских вокзала, аэропорт "Домодедово" и магазин сети "Пятерочка" на юго-западе Москвы.



Предыдущая статья | Следующая статья

