Перстни и изразцы XVII–XIX веков обнаружили при раскопках в Армянском переулке

При проведении работ в Армянском переулке нашли многочисленные предметы XVII–XIX веков, включая печные изразцы, перстни и фрагменты посуды. Как сообщается на сайте
мэра и правительства столицы, все предметы обнаружены около здания посольства Армении в России.
"Среди находок фрагменты керамической и стеклянной посуды, печные изразцы, ювелирные изделия религиозного и светского характера. Специалисты особенно выделяют несколько мужских перстней из белого металла и медного сплава. На щитках перстней-печаток можно рассмотреть рельефные изображения с геральдической символикой и растительными мотивами. На других есть вставки из стекла и серого агата", — отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Интересные находки в столице не редкость: так, в начале прошлого года при археологических работах в южной части парка "Зарядье" нашли медальон XVI века
, украшенный геральдическим символом королевской династии Англии - розой Тюдоров. По мнению ученых, находка связана с деятельностью Старого Английского двора, который существовал в Зарядье в XVI веке. В восточной части парка были найдены медные монеты XVIII–XIX веков, а на Петровском бульваре - клад XVIII века из 12 медных монет, "припрятанный" на повседневные траты. Еще один клад обнаружили внутри полой костяной шахматной фигуры слона
, которую датируют серединой XVI века. А кувшины, найденные в 1996 году в Гостином дворе, оказались частью древнего самогонного аппарата
.