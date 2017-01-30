Перстни и изразцы XVII–XIX веков обнаружили при раскопках в Армянском переулке

31 мая 2018 г. Московские археологи спустя 20 лет распознали в артефакте из Гостиного двора самогонный аппарат

В 1996 году в Гостином дворе обнаружили более 95 тысяч монет и серебряную утварь, которые были спрятаны в кувшинах. Как выяснилось недавно, один из кувшинов на деле оказался частью древнего самогонного аппарата.