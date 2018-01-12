Авиабомбу времен войны нашли при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедово

12 января 2018 г. Федеральную трассу в Балашихе перекрывали из-за пятикилограммовой бомбы, оказавшейся муляжом

По сообщениям в СМИ, охранник магазина нашел два контейнера - в одном был порошок с шариками и болтами, в другом - часовой механизм. В районе находки прошла масштабная операция с участием саперов и перекрытием трассы "Волга" как минимум на час. Официальные ведомства молчат.