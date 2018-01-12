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Авиабомбу времен войны нашли при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедово
7 июня 2018 г. | Время публикации 13:15
Рубрики: Происшествия  
 
Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер"
Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер"
Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили при строительстве новой взлетно-посадочной полосы аэропорта "Домодедово", опасная находка уничтожена саперами центра "Лидер". Об этом сообщил РИА "Новости" представитель регионального главка МЧС РФ.

По словам собеседника агентства, авиабомбу обнаружили в 12.15 6 июня в районе села Добрыниха при проведении земляных работ для строительства взлетно-посадочной полосы. К обезвреживанию бомбы привлекались 10 человек и три единицы техники. Бомба была уничтожена саперами центра "Лидер".

Подобные ситуации в столичном регионе не редкость. Так, вечером 11 января федеральную трассу М7 "Волга" пришлось перекрывать в районе подмосковной Балашихи из-за саперных работ. В полицию обратился начальник службы безопасности магазина "Дачник" на Владимирской улице и сообщил, что в 50 метрах от здания найден целлофановый пакет с проводами. Эксперты выяснили, что внутри находилось два пластиковых контейнера с порошкообразным веществом с металлическими шариками и болтами и часовым механизмом. Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что найденный предмет оказался муляжом. В связи с обезвреживанием вероятного взрывного устройства трасса была парализована на несколько часов.

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