В мэрии Москвы обсуждают введение системы компенсаций за съемки в столице Рубрики: Культура

Moscow-Live.ru



Как рассказала ответственный секретарь Московской кинокомиссии и гендиректор "Москино" Светлана Максимченко, в мэрии обсуждают возможность присоединения Москвы к программе рибейтов, в ходе которой местные бюджеты возвращают продюсерам от 5% до 20% расходов на съемки в регионе, включая отели, питание, наем людей, оборудования и транспорта. Система рибейтов действует в России с 2017 года в Приморье, Астраханской и Калининградской областях. Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов уже дали мэрии необходимые консультации для разработки документа, регламентирующего условия возврата продюсерам части расходов и порядок выплат.



"Есть принципиально важная задача — продвижение Москвы как доброжелательного, интересного, безопасного города. Фильмы, вышедшие в кинотеатрах мира, привлекают туристов в города и локации, где они снимались",- пояснил заместитель главы департамента культуры Москвы Владимир Филиппов. Чиновники хотят, чтобы через пять лет Москва стала таким же популярным и часто показываемым городом, как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Рим и Гонконг. Другие эксперты отмечают, что Москве придется конкурировать с другими городами Восточной Европы, в том числе с Прагой и Минском, которые ее успешно заменяют и дают "устоявшийся механизм работы".



По словам Светланы Максимченко, на прошедшем в мае Каннском кинофестивале интерес к съемкам в Москве проявили киностудии Lakeshore Entertainment, Patriot Pictures, Imagination Park, телекомпании HBO, Starz, FremantleMedia и CBS, с некоторыми достигнуты предварительные договоренности о съемках, причем на переговорах уже поднимался вопрос компенсации расходов. "В Каннах мы пообещали, что программа экономического стимулирования будет доступна иностранцам в следующем году. Но по факту это будет возможно через совместное производство",— пояснила она.



По словам экспертов, российское законодательство не позволяет напрямую возмещать расходы западным студиям, и для решения этого вопроса необходимо будет привлекать российских сопродюсеров. Отметим, что это не первая попытка "пропаганды" Москвы в кино: в 2016 году сообщалось, что за создание фильмов о Москве и создание образа Москвы будет вручаться Москва планирует присоединиться к системе, которая позволяет компенсировать киностудиям часть расходов на съемки фильмов: чиновники рассчитывают, что Москва станет популярной локацией в том числе для зарубежных студий. Участники рынка предупреждают, что Москве придется конкурировать с городами Восточной Европы, где продюсеры уже привыкли работать, пишет "Коммерсант" Как рассказала ответственный секретарь Московской кинокомиссии и гендиректор "Москино" Светлана Максимченко, в мэрии обсуждают возможность присоединения Москвы к программе рибейтов, в ходе которой местные бюджеты возвращают продюсерам от 5% до 20% расходов на съемки в регионе, включая отели, питание, наем людей, оборудования и транспорта. Система рибейтов действует в России с 2017 года в Приморье, Астраханской и Калининградской областях. Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов уже дали мэрии необходимые консультации для разработки документа, регламентирующего условия возврата продюсерам части расходов и порядок выплат."Есть принципиально важная задача — продвижение Москвы как доброжелательного, интересного, безопасного города. Фильмы, вышедшие в кинотеатрах мира, привлекают туристов в города и локации, где они снимались",- пояснил заместитель главы департамента культуры Москвы Владимир Филиппов. Чиновники хотят, чтобы через пять лет Москва стала таким же популярным и часто показываемым городом, как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Рим и Гонконг. Другие эксперты отмечают, что Москве придется конкурировать с другими городами Восточной Европы, в том числе с Прагой и Минском, которые ее успешно заменяют и дают "устоявшийся механизм работы".По словам Светланы Максимченко, на прошедшем в мае Каннском кинофестивале интерес к съемкам в Москве проявили киностудии Lakeshore Entertainment, Patriot Pictures, Imagination Park, телекомпании HBO, Starz, FremantleMedia и CBS, с некоторыми достигнуты предварительные договоренности о съемках, причем на переговорах уже поднимался вопрос компенсации расходов. "В Каннах мы пообещали, что программа экономического стимулирования будет доступна иностранцам в следующем году. Но по факту это будет возможно через совместное производство",— пояснила она.По словам экспертов, российское законодательство не позволяет напрямую возмещать расходы западным студиям, и для решения этого вопроса необходимо будет привлекать российских сопродюсеров. Отметим, что это не первая попытка "пропаганды" Москвы в кино: в 2016 году сообщалось, что за создание фильмов о Москве и создание образа Москвы будет вручаться три специальных приза Московского международного кинофестиваля.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 24 июня 2016 г. Специальные призы будут вручаться за создание образа Москвы в кино

Мэр отметил, что кинофестиваль "год от года становится все более значимым международным культурным событием". Cо следующего года за создание фильмов о Москве и создание образа Москвы будет вручаться три специальных приза.

