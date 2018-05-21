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Сервис проката самокатов в Москве спустя три недели после открытия в 2,5 раза поднял цены
7 июня 2018 г. | Время публикации 19:34 | Последние изменения 20:03
Рубрики: Общество  
 
Делисамокат
Первый прокат электросамокатов, заработавший в Москве три недели назад, значительно поднял цены, а также ввел возможность аренды транспортных средств на месяц и неделю. Об этом сообщили "Российской газете"в пресс-службе компании.

При старте проекта час проката стоил 150 рублей, сутки - 450 рублей. Теперь час обойдется в 250 рублей, а полный световой день - в 999 рублей. За эти деньги самокат можно арендовать в любое время с 07:00 до 23:00 и сдать в течение 24 часов. Аналогичные правила действуют и в отношении новых тарифов - на неделю (3000 рублей) и месяц (10 000 рублей).

В случае долгосрочной аренды в комплект к самокату выдается зарядное устройство. Кроме того, в любой тариф можно добавить страховку, покрывающую поломки самоката и составляющую 30 процентов от стоимости тарифа. Отметим, что стоимость аренды электросамокатов значительно превышает цены на прокат велосипедов, включая электрические: здесь абонемент на весь сезон стоит до 1500 рублей.

Также на рынок вышел еще один оператор кикшеринга с условно бесстанционным прокатом - самокаты необходимо оставлять на городских велопарковках в пределах Садового кольца, отмеченных специальными стикерами. Еще одна компания электросамокатов готовится к выходу на рынок.

Напомним, прокат электросамокатов открылся 18 мая, на его открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Самокаты оборудованы системой GPS для предотвращения краж. Идентификация пользователей осуществляется через мобильное приложение, деньги за использование самокатов списываются с привязанной к сервису банковской карты.

В первые дни старта проката блогер Илья Варламов обвинил сотрудников каршеринга "Делимобиль" в нападении при попытке воспользоваться сервисом аренды электросамокатов "Делисамокат". По его словам, программа аренды работает некорректно, выбрать работающий самокат непросто, а одного из блогеров, протестировавшего самокат, заподозрили в работе на конкурентов и начали угрожать задержанием.
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