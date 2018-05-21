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Первая женщина подала документы на выдвижение в мэры Москвы
7 июня 2018 г. | Время публикации 14:40 | Последние изменения 15:39
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова подала документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы на предстоящих выборах. Как сообщил РИА "Новости" член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, она стала первой женщиной среди четырех кандидатов, подавших документы.

По его словам, Донцова идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Первым документы на самовыдвижение подал 4 июня председатель конституционного комитета "К" Алексей Назаров, вторым стал гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, также документы на выдвижение в мэры сдал глава Таганского муниципального округа Илья Свиридов. Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить не менее 36 081 подписи избирателей.

Также о намерении идти на выборы самовыдвиженцем заявил глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин, а действующий мэр Москвы Сергей Собянин пока не объявил, будет ли выдвигаться от партии "Единая Россия" или самовыдвиженцем. О планах Собянина пойти на выборы самовыдвиженцем сообщили два человека, близких к мэрии Москвы, и собеседник, близкий к администрации президента. По словам источников, решение обусловлено тем, что личный рейтинг политика выше, нежели рейтинг "Единой России" в столице. Однако ни Яшин, ни Собянин документов в Мосгоризбирком пока не подавали.
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