Первая женщина подала документы на выдвижение в мэры Москвы

6 июня 2018 г. Глава Таганского округа Москвы Илья Свиридов сдал документы на выдвижение кандидатом в мэры

Свиридов идет на выборы от партии "Справедливая Россия", поэтому ему не нужно собирать подписи избирателей, но надо пройти муниципальный фильтр. Он стал третьим кандидатом, подавшим в Мосгоризбирком документы на выдвижение.