Брошюры о признаках детского инсульта распространят в московских школах и детсадах

5 апреля 2017 г. Видеоролики о безопасности школьников запустят в столичной подземке

Трансляцию видеороликов о безопасности детей в метро планируют запустить в столичном метрополитене и на сайтах городских школ. Съемки начнутся уже в этом месяце, а запуск проекта намечен на май.