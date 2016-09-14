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Брошюры о признаках детского инсульта распространят в московских школах и детсадах
7 июня 2018 г. | Время публикации 10:47
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
В детских садах, школах и поликлиниках Москвы будут распространять брошюры с информацией о том, как выявить инсульт у детей. Об этом агентству "Москва" сообщила руководитель центра детского инсульта Морозовской больницы Ирина Щедеркина, добавив, что материалы подготовят специалисты из этого лечебного учреждения.

"В центре ведется анализ информированности родителей, педагогов, подростков о возможности развития инсульта у детей. Нами были разработаны анкеты, проведено анкетирование и сейчас идет их обработка. На основании этой информации будут подготовлены брошюры для распространения в школах, детских садах и поликлиниках", - заявила она. Презентация брошюры состоится осенью, предположительно в рамках конгресса "Трудный диагноз в педиатрии". Отметим, в летний сезон в метро можно увидеть памятки о первой помощи при инсультах.

Причины возникновения инсульта у детей могут быть весьма разнообразны и включают разнообразные аутоиммунные заболевания, заболевания сердца, лейкемию, операции на головном мозге или сердце, травмы шеи или головного мозга, метаболические болезни, вирусы и многое другое. Геморрагический детский инсульт может быть вызван слабыми или неправильно развивающимися сосудами головного мозга, а также опухоли головного мозга. При этом примерно в 20% случаев причину возникновения детского инсульта определить не удается.

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