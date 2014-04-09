Житель Москвы обнаружил в своей квартире "кишлак" со 165 зарегистрированными мигрантами Рубрики: Недвижимость

Moscow-Live.ru



"Это только те, по которым мне пришли уведомления, письма и повестки. То есть это только те, кто как-то отметился (взял кредиты в банках, встал на учет в Пенсионный фонд, завел телефонные сим-карты и т.д.). Их может быть и гораздо больше, но остальные никак не "засветились", - пояснил Егорцев.



По мнению журналиста, его адрес попал к людям, которые занимаются "легализацией мигрантов через районные соцслужбы". Егорцев предположил, что мошенники могли заинтересоваться квартирой, когда там жила его мать с онкологией. "Она умерла. За такими квартирами "присматривают". Подумали: одинокий пенсионер, шум поднимать не будет", - сказал Егорцев в в беседе с



Егорцев несколько раз обращался в правоохранительные органы и ФМС, но, по его словам, в ходе проверок эти ведомства не обнаружили у него в квартире зарегистрированных иностранных граждан. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело "за отсутствием состава преступления в действиях неустановленных лиц".



В ФМС Егорцеву предложили просто выбрасывать письма, которые приходят мигрантам, однако журналист уверен, что так проблему не решить, так как его адрес, очевидно, есть в базе фирм, оформляющих поддельную регистрацию мигрантам. По словам Егорцева, его уже предупредили о возможных проблемах с Пенсионным фондом, страховыми компаниями, банками и налоговой инспекцией. Продать квартиру также будет затруднительно.



Журналист также опасается, что кто-то из его "жильцов" окажется в террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России. В этом случае "в домофон звонить не будут - вынесут дверь и только потом будут разбираться". Несколько крупных телеканалов выпустили сюжеты о ситуации вокруг квартиры Егорцева. "А потом канал "Россия" ухитрился где-то по объявлению оформить и купить очередную поддельную регистрацию на мой домашний адрес", - Редактор православного сайта Александр Егорцев обнаружил, что его московская квартира на улице Летчика Бабушкина превратилась в "кишлак": там оказались незаконно зарегистрированы 165 человек, в основном, мигранты. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook , поименно перечислив тех, кто с 2010 года получил поддельную регистрацию."Это только те, по которым мне пришли уведомления, письма и повестки. То есть это только те, кто как-то отметился (взял кредиты в банках, встал на учет в Пенсионный фонд, завел телефонные сим-карты и т.д.). Их может быть и гораздо больше, но остальные никак не "засветились", - пояснил Егорцев.По мнению журналиста, его адрес попал к людям, которые занимаются "легализацией мигрантов через районные соцслужбы". Егорцев предположил, что мошенники могли заинтересоваться квартирой, когда там жила его мать с онкологией. "Она умерла. За такими квартирами "присматривают". Подумали: одинокий пенсионер, шум поднимать не будет", - сказал Егорцев в в беседе с "Комсомольской правде" Егорцев несколько раз обращался в правоохранительные органы и ФМС, но, по его словам, в ходе проверок эти ведомства не обнаружили у него в квартире зарегистрированных иностранных граждан. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело "за отсутствием состава преступления в действиях неустановленных лиц".В ФМС Егорцеву предложили просто выбрасывать письма, которые приходят мигрантам, однако журналист уверен, что так проблему не решить, так как его адрес, очевидно, есть в базе фирм, оформляющих поддельную регистрацию мигрантам. По словам Егорцева, его уже предупредили о возможных проблемах с Пенсионным фондом, страховыми компаниями, банками и налоговой инспекцией. Продать квартиру также будет затруднительно.Журналист также опасается, что кто-то из его "жильцов" окажется в террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России. В этом случае "в домофон звонить не будут - вынесут дверь и только потом будут разбираться". Несколько крупных телеканалов выпустили сюжеты о ситуации вокруг квартиры Егорцева. "А потом канал "Россия" ухитрился где-то по объявлению оформить и купить очередную поддельную регистрацию на мой домашний адрес", - рассказал журналист.



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