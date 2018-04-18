Мэрия Москвы перед выборами исследует настроения жителей ЮЗАО и САО за 15 миллионов рублей

Московские власти перед выборами мэра заказали проанализировать настроения жителей Юго-Западного и Северного округов Москвы, известных протестными настроениями, пишет РБК
. Соответствующие тендеры появились в мае на портале госзакупок, на исследования планируется потратить более 15,1 миллиона рублей.
Победитель первого тендера должен проанализировать "возникновение социальной напряженности" в ЮЗАО, выявить проблемные точки, "потенциальные и существующие" конфликты, деятельность инициативных групп. Также подрядчику должен изучить публикации и комментарии к ним в СМИ и социальных сетях. Планируется информировать жителей округа о выполнении городских программ и работать с их жалобами.
Победитель второго тендера должен проанализировать ключевые запросы жителей, соцсетей и "пабликов активистов" Северного округа Москвы, составить "рейтинг активности лидеров общественного мнения", их влияние "на местные и окружное сообщества". Источник РБК, близкий к столичному правительству, подтвердил, что перед выборами мэрия сделала акцент на "внимание к маленьким просьбам, жалобам".
Ранее власти Москвы и Подмосковья объявили конкурсы на социологические исследования стоимостью почти 150 миллионов рублей
. В столице опросы пройдут среди архитекторов, урбанистов, предпринимателей, работников культуры, журналистов и бюджетников. Требуется выявить уровень их удовлетворенности жизнью, "страхи, препятствующие реализации потенциала" и определить складывающийся у них "образ будущего Москвы". Подмосковные чиновники хотят узнать отношение жителей к работе губернатора и муниципалитетов, а также уровень протестных настроений.