Мэрия Москвы перед выборами исследует настроения жителей ЮЗАО и САО за 15 миллионов рублей

18 апреля 2018 г. Москва и Подмосковье потратят 150 миллионов рублей на соцопросы к выборам мэра и губернатора

Москва потратит 56 миллионов рублей на изучение уровня жизни креативного класса, предпринимателей и бюджетников, а также на изучение их информированности. Опросы в области будут касаться общественно-политической ситуации.