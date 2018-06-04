Жители Подмосковья не дождались повторного вмешательства Путина в ситуацию со свалками

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным не оправдала ожиданий жителей Московской области, записавших немало обращений по поводу экологии и ситуации с мусорными полигонами. Они надеялись, что региону, где уже несколько месяцев не утихают протесты против старых и новых свалок, будет уделено повышенное внимание, а губернатору Андрею Воробьеву придется в прямом эфире отчитываться перед президентом. Однако разговор об экологии получился кратким, и повторения прошлогодней прямой линии, после которой оперативно закрылся полигон "Кучино" в Балашихе, не произошло.
Волонтер прямой линии Ирина Левичева, предваряя тему, привела очень узкий список проблемных точек Подмосковья - Клин и местный полигон "Алексинский карьер", Орехово-Зуевский район и рабочий поселок Сычево в Волоколамском районе. Свалки, где ситуация действительно близка к чрезвычайной или является таковой, она не упомянула - ни полигон "Ядрово" в Волоколамске, ни "Воловичи" под Коломной.
Telegram-канал "Столичная" опубликовал фотографию Левичевой с губернатором Подмосковья со страницы девушки в соцсети, задавшись вопросом: "Вы думали, она назовет президенту на всю страну самые больные точки в Подмосковье?" Канал также отметил, что жителям Подмосковья не стоило ждать прямых включений, так как журналисты федеральных телеканалов туда попросту не выезжали.
"Единственное, что мы допускали - может появиться вопрос по скайпу от заготовленного экоактивиста, или президент запросит в прямом эфире "шапочный" доклад от Воробьева про факелы и дегазацию. Не случилось и этого..." - комментирует паблик (во всех цитатах из соцсетей сохранена орфография и пунктуация). Путин назвал вопрос про экологию "чрезвычайно важным и острым" и отметил, что "мы, слава богу, в последнее время обращаем на него все больше и больше внимания".
"Мы все с вами хорошо знаем, что в советское время, к сожалению, никогда - практически никогда - мусор не утилизировался. Ну, то есть, утилизировался определенным способом: просто его сваливали на так называемые полигоны, и все", - начал президент. Он отметил, что десятки тысяч полигонов работают "в серую" или вообще не зарегистрированы. "Это абсолютно недопустимая практика. Часть всей этой деятельности криминализована", - прокомментировал Путин.
Президент сообщил, что до 2024 года планируется построить 200 заводов по утилизации мусора, а вся программа рассчитана на возведение 238 предприятий. При этом он отметил, что утилизация не всегда предполагает сжигание, против которого выступают жители и экологи. "Речь, безусловно, идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку, при сжигании отходов, а речь идет о предприятиях самых современных с новейшими технологиями", - сказал Путин.
Затем президент дал слово вице-премьеру по сельскому хозяйству Алексею Гордееву. Тот отчитался, что с 1 января 2019 года в силу вступят новые нормативы и правила обращения с отходами. Каждый регион должен разработать территориальную схему обращения с отходами, провести общественное обсуждение и выбрать региональных операторов по обращению с отходами. А с помощью единого информационного портала "Наша природа" можно будет следить в режиме онлайн, как работает цепочка по обработке отходов.
"Министр Гордеев всерьез считает, что проблема мусора решится как только 1 января примут новые правила обращения с отходами и заработает единый интернет-портал. Как бумажка и сайт ликвидируют горы мусора?" - задается вопросом волоколамский Telegram-канал "На Ламе".
"Вопросы экологии свелись к обсуждению электромобилей и планам строительства более чем 200 мусоросжигательных заводов. Главный итог - громкие свалки с протестами жителей Подмосковья не прозвучали", - подытожил канал "Нет свалке в Коломне".
Зато под занавес общения с Гордеевым неожиданно прозвучал вопрос о том, почему мясо коровы называется говядиной, и этот момент запомнился, пожалуй, больше всего в "экологическом блоке". Путин заметил вопрос на интерактивной доске и переадресовал его вице-премьеру как эксперту в сельском хозяйстве. Гордеев не смог оперативно ответить. "Вот видите, а люди хотят, чтобы я ответил", - сказал президент.
Обращения из Подмосковья, не попавшие на прямую линию с Путиным
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