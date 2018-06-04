Жители Подмосковья не дождались повторного вмешательства Путина в ситуацию со свалками

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7 июня 2018 г. Губернатор Подмосковья уволил и.о. Орехово-Зуевского района из-за разросшейся тлеющей свалки

Андрей Воробьев выразил недоверие исполняющему обязанности главы Орехово-Зуевского района Борису Егорову из-за жалоб местных жителей на мусорный полигон, недостроенную поликлинику и детский сад.

6 июня 2018 г. Суд оштрафовал оператора свалки "Кучино" в Балашихе на 6,3 миллиарда рублей за ущерб экологии

5 июня 2018 г. Глава Рузского района обвинил Ходорковского и Навального в зарабатывании на протестах в Щелканово