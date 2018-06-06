Дом педагогической книги на Большой Дмитровки пострадал от средств тушения пожара

6 июня 2018 г. Огонь снова вспыхнул на крыше Дома педкниги и перекинулся на соседнее здание

Огонь начал резко распространяться по кровле здания, предположительно из-за усиления ветра. На место прибыли дополнительные пожарные расчеты. Пожару был присвоен второй ранг сложности из пяти существующих.