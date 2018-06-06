Дом педагогической книги на Большой Дмитровки пострадал от средств тушения пожара

Помещения Дома педагогической книги на Большой Дмитровке, пострадали не от огня, а от "средств пожаротушения". Как заявили "Интерфаксу"
в пресс-службе предприятия, возгорание произошло в мансарде строения номер 2, в то время как Дом педагогической книги находится в строении номер 1. Его помещения пострадали в результате воздействия средств пожаротушения при ликвидации возгорания.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал журналистам, что возгорание произошло в результате нарушения правил ведения гидроизоляционных работ на мансардном этаже. По его словам, никто из жителей дома и пожарных не пострадал. "Жители, понесшие ущерб, будут вправе обратиться к виновнику этого случая, по чьей вине произошел пожар. Следователи и специалисты разбираются, устанавливают причины", - сказал заммэра Москвы.
Первая информация о пожаре на крыше Дома педкниги по адресу Большая Дмитровка, 7/5, строение 1 поступила накануне около 16:00. Сообщалось, что в здании загорелась кровля, деревянный обрешетник и утеплитель. В 17:21 ГУ МЧС по Москве сообщило о локализации возгорания
на площади 50 квадратных метров.
Однако впоследствии стало известно, что огонь начал резко распространяться по кровле здания, предположительно из-за усиления ветра, и ушел в соседнее здание
из-за неправильной постройки противопожарной стены. В 22:03 возгорание было ликвидировано, площадь пожара составила 130 квадратных метров.