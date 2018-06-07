

Губернатор Подмосковья уволил и.о. Орехово-Зуевского района из-за разросшейся тлеющей свалки Рубрики: Экология

Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов



"Борис Владимирович, с вами я работать в таком режиме не готов и не буду", - сказал Воробьев. Губернатор поддержал на должность нового главы Орехово-Зуевского района руководителя администрации городского округа Ликино-Дулево Евгения Рунова. "Задача, которую губернатор обозначил на встрече, - это ремонт детской поликлиники, сдача детского сада и, конечно, полигон ТБО", - сказал Рунов. Конкурс по выбору нового главы состоится 14 июня.



Речь идет о полигоне "Заволенье" в населенном пункте Куровское. Свалка появилась еще в 1960-х годах на территории текстильной фабрики для размещения ее отходов. В 90-х туда стали активно свозить мусор из Москвы. В 2008 году суд приостановил деятельность свалки до получения необходимой документации для работы с отходами. Однако, по словам местных жителей, полигон ежемесячно принимал до 30 тысяч кубометров отходов, пишет



В 2015 году выяснилось, что у полигона "Заволенье" нет ни лицензии, ни проекта, при этом он захватил два гектара земель лесного фонда. После этого оператор свалки МУП "Наш дом" предложил план рекультивации, предполагающий дозагрузку полигона мусором. Жители на публичных слушаниях не поддержали проект, минэкологии Подмосковья потребовало переработать проект без дозагрузки, так как мусор на свалке находится незаконно.



После этого "Заволенье" появилось в реестре рекультивации подмосковных свалок на 2021 год, а "Наш дом" объявил себя банкротом, чтобы переложить расходы на муниципалитет. Устранение подрядчика привело к самовозгораниям полигона. Недавно жители обнаружили новую дорожную карту рекультивации полигона, которая все-таки предполагает его дозагрузку местными отходами. По проекту, свалка сможет принять до 79 тысяч тонн мусора до 31 декабря 2019 года. При этом документ одобрило минэкологии региона, ранее выступавшее против, и теперь уже бывший и.о. Орехово-Зуевского района Борис Егоров.



По словам местных жителей, министр экологии якобы пообещал Егорову за дозагрузку 250 миллионов рублей на рекультивацию полигона. Активисты называют это бессмысленным, так как свалка и без того включена в план рекультивации. 26 мая более полутора тысяч жителей Куровского вышли на митинг против приема отходов на "Заволенье". Как пишут Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил недоверие исполняющему обязанности главы Орехово-Зуевского района Борису Егорову из-за жалоб местных жителей на мусорный полигон, недостроенную поликлинику и детский сад. По словам Воробьева, власти района не общались с жителями и не разъяснили ситуацию с проблемными объектами, передает РИАМО "Борис Владимирович, с вами я работать в таком режиме не готов и не буду", - сказал Воробьев. Губернатор поддержал на должность нового главы Орехово-Зуевского района руководителя администрации городского округа Ликино-Дулево Евгения Рунова. "Задача, которую губернатор обозначил на встрече, - это ремонт детской поликлиники, сдача детского сада и, конечно, полигон ТБО", - сказал Рунов. Конкурс по выбору нового главы состоится 14 июня.Речь идет о полигоне "Заволенье" в населенном пункте Куровское. Свалка появилась еще в 1960-х годах на территории текстильной фабрики для размещения ее отходов. В 90-х туда стали активно свозить мусор из Москвы. В 2008 году суд приостановил деятельность свалки до получения необходимой документации для работы с отходами. Однако, по словам местных жителей, полигон ежемесячно принимал до 30 тысяч кубометров отходов, пишет Daily Storm В 2015 году выяснилось, что у полигона "Заволенье" нет ни лицензии, ни проекта, при этом он захватил два гектара земель лесного фонда. После этого оператор свалки МУП "Наш дом" предложил план рекультивации, предполагающий дозагрузку полигона мусором. Жители на публичных слушаниях не поддержали проект, минэкологии Подмосковья потребовало переработать проект без дозагрузки, так как мусор на свалке находится незаконно.После этого "Заволенье" появилось в реестре рекультивации подмосковных свалок на 2021 год, а "Наш дом" объявил себя банкротом, чтобы переложить расходы на муниципалитет. Устранение подрядчика привело к самовозгораниям полигона. Недавно жители обнаружили новую дорожную карту рекультивации полигона, которая все-таки предполагает его дозагрузку местными отходами. По проекту, свалка сможет принять до 79 тысяч тонн мусора до 31 декабря 2019 года. При этом документ одобрило минэкологии региона, ранее выступавшее против, и теперь уже бывший и.о. Орехово-Зуевского района Борис Егоров.По словам местных жителей, министр экологии якобы пообещал Егорову за дозагрузку 250 миллионов рублей на рекультивацию полигона. Активисты называют это бессмысленным, так как свалка и без того включена в план рекультивации. 26 мая более полутора тысяч жителей Куровского вышли на митинг против приема отходов на "Заволенье". Как пишут "Новые Известия" , местная администрация активно опровергала информацию о дозагрузке полигона. А министр экологии Подмосковья Александр Коган, по словам активистов, уговаривал их не участвовать в акции протеста.



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