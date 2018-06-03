МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами в течение дня

3 июня 2018 г. На следующей неделе москвичей ждет "температурный провал" с грозами и дождями

По словам директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, погода в городе к середине рабочей недели откатится к середине апреля. "Москвичам придется нахмурить лоб", - констатировал эксперт.