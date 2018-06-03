МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами в течение дня

В Москве 7 июня ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду. Как сообщается на сайте
главного управления МЧС по столице, в течение дня в Москве ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. "Будьте осторожны и внимательны. При возникновении происшествий - звоните по телефону: 101", - сообщает ведомство.
По прогнозам синоптиков, атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормального. Существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 14-16 градусов тепла, по области 12-17 градусов. Ранее сообщалось, что в пятницу, 8 июня, снова потеплеет
, в выходные столбики термометров будут показывать 20 градусов и больше. А с 11 июня температурный фон достигнет и даже превысит климатическую норму.