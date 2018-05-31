Прокуратура Москвы проверит действия казаков, избивавших участников акции "Он нам не царь"

31 мая 2018 г. Мэрия Москвы пообещала не привлекать казаков к охране порядка на чемпионате мира по футболу

В департаменте региональной безопасности заявили, что казачьи общества не будут задействованы в охране общественного порядка на время матчей в столице. Центральное казачье войско ранее утверждало, что будет обеспечивать безопасность на матчах вместе с Росгвардией.