Прокуратура Москвы проверит действия казаков, избивавших участников акции "Он нам не царь"

Прокуратура Москвы проверит сообщения о нарушениях закона на несанкционированной акции протеста "Он нам не царь" на Пушкинской площади 5 мая. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на ответ зампрокурора Москвы Андрея Цыганова депутату от КПРФ Валерию Рашкину.
10 мая Рашкин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить законность действий казаков, избивавших участников митинга нагайками. Депутат сослался на репортажи, на которых видны люди в форме казачьего полка имени крымского атамана Бакланова и "первой сводной офицерской пластунской сотни". Эти формирования не входят в государственный реестр казачьих сообществ, подчеркнул Рашкин.
По словам очевидцев, 5 мая сотрудники Росгвардии и полиции не только не мешали бить митингующих, но и защищали казаков от ответных действий. Это вызвало большой общественный резонанс. В мэрии Москвы заявили, что казаки "не привлекались
ни властью, ни полицией для обеспечения общественного порядка".
В "Центральном казачьем войске" заявили, что казаки не нарушали закон, а "высказали свою гражданскую позицию
, направленную на недопущение насильственного захвата власти, призывов к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждения ненависти либо вражды".
Позже казачий блогер Василий Ящиков сообщил, что казаки провели внутреннее расследование на специальном сходе и наказали поркой
тех, кто вступил в стычки с митингующими. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ пообещал обратиться в правоохранительные органы, чтобы казачьи отряды, участвовавшие в разгоне акции, понесли "заслуженное наказание"
.
Власти Москвы пообещали не привлекать
казачьи общества к охране общественного порядка в столице во время чемпионата мира по футболу
. На сайте Центрального казачьего войска в конце 2017 года сообщалось, что его бойцы вместе с Росгвардией будут обеспечивать безопасность на матчах ЧМ в Москве.
После акции "Он нам не царь" стало известно, что столичная мэрия заключила с Центральным казачьим войском три контракта стоимостью 16 миллионов рублей на обучение бойцов "необходимым знаниям и прикладным навыкам" по охране общественного порядка и обеспечению безопасности публичных и массовых мероприятий.