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Партия "Зеленые" выдвинула космонавта Сергея Ревина кандидатом на выборы мэра Москвы
7 июня 2018 г. | Время публикации 09:18
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Российская экологическая партия "Зеленые" проголосовала за выдвижение на выборы мэра Москвы члена центрального совета партии, Героя России, летчика-космонавта Сергея Ревина. Как сообщает ТАСС, сам Ревин отметил, что его задача - "сделать так, чтобы наша партия была более узнаваемой в Москве". Он подаст документы в Мосгоризбирком в ближайшее время

В предвыборную программу Ревина входит "три уникальных партийных проекта". Одним из них является научно-исследовательская и образовательная программа по изучению природно-климатических, геофизических и антропогенных явлений на базе малых космических аппаратов, которая способствует повышению общего и профессионального образования школьников, студентов и аспирантов, а также созданию высококвалифицированных рабочих мест.

"Кроме того, развитие уже действующего проекта "Эковизор". Это мобильное приложение, которое информирует пользователя о текущем уровне загрязнения воздуха в Москве на основе данных от федеральных и региональных метеостанций", - рассказал Ревин. По его словам, помимо количественных показателей "Эковизор" выводит на экран советы о том, как можно снизить риск для здоровья в случае высокого уровня загрязнения

Третим проектом предвыборной программы кандидата должна стать установка комплексов для лазерной сортировки мусора по "уникальным российско-германским технологиям на пяти сертифицированных промышленных площадках столицы". В дальнейшем "полезные фракции" мусора будут отправляться на переработку в заинтересованные регионы.

Напомним, побороться за кресло мэра также намерены политик Дмитрий Гудков, который пойдет на выборы от партии "Гражданская инициатива", и лидер партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин пока не объявил, будет ли выдвигаться от партии "Единая Россия" или самовыдвиженцем. Еще однимкандидатом, подавшим в Мосгоризбирком документы на выдвижение, стал глава Таганского муниципального округа Илья Свиридов.

Партия "Яблоко" пока не определилась со своим кандидатом. Внутрипартийные праймериз фактически провалились. В них победил ставленник Максима Каца, глава Тверского муниципального округа Яков Якубович. Лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин оказался на втором месте. Якубович сразу после победы отказался участвовать в выборах и призвал сделать кандидатом в мэры Митрохина, которого поддерживает Григорий Явлинский. Также о намерении идти на выборы самовыдвиженцем заявил глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин, а скандальный предприниматель Герман Стерлигов пообещал в случае победы радикально расселить столицу.

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