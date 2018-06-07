Дольщики проблемного ЖК на Мытной улице, где купили квартиры знаменитости и экс-чиновники, пожаловались в полицию Рубрики: Недвижимость

ИФСК "АРКС"



По данным издания, среди покупателей квартир в Sky House немало чиновников и знаменитостей, в том числе боксер Федор Емельяненко, ведущий "Муз-ТВ" Андрей Разыграев, семья экс-губернатора Тульской области и основателя розничной сети "Седьмой континент" Владимира Груздева, бывший помощник президента Борис Кузык.



В заявлении дольщиков говорится, что долги ИФСК АРКС перед субподрядчиками составляют более 70 миллионов рублей. Деньги не перечисляются с октября 2017 года, хотя АРКС получила средства от застройщика - ООО "Олтэр". По словам заявителей, бездействие генподрядчика неоднократно обсуждалось на совещаниях в мэрии, но вопрос не решается. При этом АРКС параллельно участвует в тендерах на подрядные работы и уже получила новые госконтракты на 26 миллиардов рублей.



Дольщики опасаются, что деньги, которые АРКС должна была направлять на оплату работ субподрядчиков Sky House, идут на другие объекты. Строительство жилого комплекса на Мытной улице началось почти десять лет назад. До проблем с генподрядчиком закончить стройку мешал конфликт с мэрией Москвы, которая требовала от девелопера 35 миллионов долларов в виде доли города. Источник "Коммерсанта", близкий к застройщику, считает, что проект стал неинтересен АРКС по экономическим соображениям.



В 2010 году прокуратура Покупатели квартир в скандальном долгострое, ЖК Sky House на Мытной улице, написали заявление в полицию на генподрядчика стройки ИФСК АРКС. Покупатели квартир просят проверить работу компании в связи со срывом сроков завершения строительства. Как пишет "Коммерсант" , компания взяла аванс в 500 миллионов рублей и не закончила оплаченные работы.По данным издания, среди покупателей квартир в Sky House немало чиновников и знаменитостей, в том числе боксер Федор Емельяненко, ведущий "Муз-ТВ" Андрей Разыграев, семья экс-губернатора Тульской области и основателя розничной сети "Седьмой континент" Владимира Груздева, бывший помощник президента Борис Кузык.В заявлении дольщиков говорится, что долги ИФСК АРКС перед субподрядчиками составляют более 70 миллионов рублей. Деньги не перечисляются с октября 2017 года, хотя АРКС получила средства от застройщика - ООО "Олтэр". По словам заявителей, бездействие генподрядчика неоднократно обсуждалось на совещаниях в мэрии, но вопрос не решается. При этом АРКС параллельно участвует в тендерах на подрядные работы и уже получила новые госконтракты на 26 миллиардов рублей.Дольщики опасаются, что деньги, которые АРКС должна была направлять на оплату работ субподрядчиков Sky House, идут на другие объекты. Строительство жилого комплекса на Мытной улице началось почти десять лет назад. До проблем с генподрядчиком закончить стройку мешал конфликт с мэрией Москвы, которая требовала от девелопера 35 миллионов долларов в виде доли города. Источник "Коммерсанта", близкий к застройщику, считает, что проект стал неинтересен АРКС по экономическим соображениям.В 2010 году прокуратура прекращала строительство Sky House из-за того что застройщик, компания "Олтэр", не оформила земельно-правовые отношения на проектирование и строительство. В частности, не был утвержден акт разрешенного использования участка и отсутствовал договор аренды земли. В отношении "Олтэра" было возбуждено два дела об административном правонарушении (самовольное занятие земельного участка), а следственный отдел при ОВД "Якиманка" завел уголовное дело по факту мошенничества.



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