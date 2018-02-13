На улице Кравченко после запрета скандальной стройки отбили ночное вторжение неизвестных в масках

6 марта 2018 г. Активиста, протестовавшего против стройки на улице Кравченко, арестовали на 15 суток

Гагаринский суд арестовал активиста Андрея Орла на 15 суток за неповиновение полиции в ходе акции на улице Кравченко. Сам активист заявил, что полицейские путались в показаниях, а одного из задержанных вместе с ним избили.