На улице Кравченко после запрета скандальной стройки отбили ночное вторжение неизвестных в масках

Жители улицы Кравченко, 16 отбили ночную попытку неизвестных в масках и очках протянуть кабель на скандальной стройке жилого комплекса. Это произошло спустя всего два дня после того, как префект Юго-Западного округа Москвы Олег Волков сообщил, что ордер на строительство аннулирован
и, следовательно, проблема решена.
По словам жителей, которые продолжают круглосуточно дежурить на стройплощадке, около трех часов ночи на улицу Кавченко пришли около 30 вооруженных людей в форме строителей, медицинских масках и пластиковых очках. "Причем большинство из них были даже не рабочими, а бандитами, нанятыми для охраны", - сообщила порталу Activatica.org
жительница Татьяна Лазовская.
Дежурный активист оповестил жителей, те вызвали полицию и начали снимать происходящее. Полицейские не торопились на вызов, а когда приехали, то практически ни во что не вмешивалась. "Мы заявляли, что префект отозвал документы на стройку, а бандиты отвечали, что он ничего не решает. Накануне 8 Марта избивали женщин, мамочек... На одного человека набрасывались впятером", - рассказала Лазовская.
Один из жителей получил "профессиональный" удар в лицо и попал в больницу, однако нападавший не был задержан. Полиция начала задержания только после того, как на улице собралось много жителей, требовавших принять меры. Часть неизвестных после этого разбежались, включая оператора "от застройщика", который снимал нападения на жителей. Утром 7 марта на место происшествия приехал лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин и помог жителям снести несколько секций забора вокруг стройки.
Напомним, ранее помочь жителям Кравченко пообещала кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Руководитель ее предвыборного штаба Игорь Малашенко встретился с префктом ЮЗАО Олегом Волковым, который сообщил, что жилого комплекса "Учительский дом" на улице Кравченко, 16 не будет, но все члены строительного кооператива получат квартиры.
Волков подчеркнул, что ЖСК был создан 14,5 лет назад, и за это время "произошла масса изменений в сфере законодательства". "Все вопросы, которые возникали вокруг дома - юридические, технические, экономические, - тесно переплелись, и инерция этого вопроса была так велика, что решение удалось найти только в начале этого года", - сказал префект (видео
на канале Ксении Собчак в YouTube).
По его словам, департаменты экономической политики и строительства дорабатывают детали, которые будут представлены общественности до конца месяца. Волков подчеркнул, что "проблема решена, никто не копает и копать не будет". При этом никаких официальных документов о прекращении строительства представители штаба Собчак не получали.