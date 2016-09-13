Экологи предлагают создавать мини-заказники для исчезающих голубей и воробьев

25 февраля 2018 г. Орнитологи увязали исчезновение воробьев в Москве с "собянинским" благоустройством

В кризисе оказались не только воробьи, но и многие другие птицы, которые выкармливают птенцов насекомыми. Ученые пока затрудняются сказать, как программа благоустройства скажется на экосистеме, но ничего хорошего происходящее не сулит.