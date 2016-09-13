Экологи предлагают создавать мини-заказники для исчезающих голубей и воробьев

Орнитологи отмечают сокращение популяции воробьев, голубей и ворон в столице из-за нехватки кормовой базы и мест гнездования. Об этом сообщил агентству "Москва"
руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.
"К помойкам не проберешься уже, убираются лучше, и, что самое главное - нет естественных буреломов, пустырей, где растут растения и вызревают семена, чем они и питаются. Также идет борьба с клещами, применение средств против насекомых, а все птицы, которые выкармливают птенцов, они выкармливают их насекомыми. Несколько лет назад из Москвы стали исчезать соловьи
. Еще три-четыре года назад соловьиные песни в Москве были слышны, особенно в прибрежных зонах. Сейчас это практически сошло на нет", - пояснил Мишин. По его словам, ситуацию можно исправить, создавая в городских парках и прибрежных зонах небольшие заказники с естественной природной экосистемой, которые не подвергаются ни уборке, ни благоустройству, и где сохраняются естественные процессы.
Как пояснила ранее координатор программы "Птицы Москвы и Подмосковья" Зоомузея МГУ, Ольга Волцит, орнитологи действительно фиксируют сокращение популяции воробьев в Москве: по некоторым оценкам, птиц стало меньше в несколько раз. Причиной этого стали в том числе активные работы по благоустройству города
. По ее словам, после того, как власти ввели практику постоянной стрижки газонов и начали застилать их искусственно выращенными рулонными газонами, в столице почти полностью исчезли насекомые, обитавшие на газонах, и птенцы воробьев остались без корма.
Столичные чиновники между тем продолжают утверждать, что Москва является "зеленым мегаполисом"
, где на человека приходится 40 квадратных метров зеленых насаждений, в два раза превышая европейские показатели. Между тем съемки с воздуха говорят об обратном: по словам экологов, площадь зеленых территорий распределена очень неравномерно и по большей части приходится на парки и лесопарки.
Такая "разноголосица" связана в том числе различиями в методиках учета: в число зеленых зон включают только насаждения общего пользования, исключают дворовые территории или учитывают сравнительно благополучную ситуацию в Новой Москве. Между тем на деле зелени в Москве с каждым годом становится меньше. Так, за последние 10–12 лет в столице исчезло примерно 800 гектаров зелени, и обещания открыть парки в промзонах остаются лишь на бумаге. При этом от массовых вырубок
и укладки плитки в зеленых зонах никто отказываться не собирается.
Ситуацию усугубляет превращение зеленых зон во фрагментированные экосистемы, закупоренные в анклавы, разделение парка трассами и жилыми массивами и отсутствие "природных коридоров" для животных. К обеднению экосистемы приводят и действия коммунальщиков, которые пилят деревья и косят газоны как заблагорассудится, а за непокос травы работников еще и штрафуют.
По словам экспертов, главная проблема экосистемы столицы связана с тем, что охраной природы в Москве занимаются далекие от ее проблем люди: профессионалов по этой теме среди руководителей в департаменте охраны природы нет, а в Минприроды почти нет руководителей с биологическим образованием. А все инициативы, с которыми биологи выходили в департамент, не принимаются в расчет.