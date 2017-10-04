Храм Вознесения по проекту Казакова в центре столицы "попал под реновацию"

К 2021 году в Токмаковом переулке должен быть возведен пятиэтажный жилой дом по программе реновации. Защитники старой Москвы отмечают, что здание будет соседствовать с объектами культурного наследия и испортит виды на храм XVIII века. Однако чиновников это не волнует, сообщает портал "Хранители наследия"
.
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы на заседании 1 марта определила очередной участок для строительства жилого дома по программе реновации. Согласно принятому решению, 5-этажное новое здание для переселенцев должно быть возведено к 2021 году по адресу: Токмаков переулок, владение 25.
Как сообщают столичные власти, площадь рассматриваемого земельного участка составляет 0,24 гектара, в настоящее время он свободен от застройки. Строительство дома "не превысит максимальные параметры функциональной зоны и не противоречит требованиям Генерального плана Москвы". Однако активисты отмечают, что участок находится в границах объединенной охранной зоны, где по закону возможно только восстановление утраченной исторической застройки.
Ранее на этом участке располагались двухэтажные строения XIX века, снесенные в середине 1990-х годов по распоряжению городских властей в связи с аварийностью. Вопрос о застройке участка возникал неоднократно, но откладывался по причине невозможности высотного строительства: вплотную к нему примыкает людской корпус усадьбы Белавиных XIX века, а в нескольких метрах располагается объект культурного наследия федерального значения - храм Вознесения на Гороховом поле, выстроенный по проекту Матвея Казакова.
"В случае реализации данного проекта под угрозой окажутся панорамные виды на храм Вознесения на Гороховом поле. Храм, а также расположенная по соседству усадьба Струйских (Токмаков пер., 21) будут зрительно "придавлены" 20-метровым параллелепипедом", - отмечают защитники старой Москвы.
Это не первый подобный скандал, связанный с реновацией: в октябре прошлого года в перечень площадок для строительства по программе реновации попал Успенский собор старообрядческой церкви
, и спасти его от сноса удалось только после шумихи в СМИ. А в феврале нынешнего года стало известно, что в перечень попали дома 6 и 2/1 на Русаковской улице, которые являются частью так называемого "конструктивистского квартала"
: в Мосгорнаследии заявили, что дома не являются объектами или выявленными объектами культурного наследия.