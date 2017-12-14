Кремлевской бензозаправке 30-х годов возле Пушкинского музея нашли новое место во дворе жилого дома

Историческую кремлевскую АЗС, вставшую на пути строительства музейного городка на Волхонке, перенесут во двор жилого дома на Кремлевской набережной, пишет "Новая газета"
. О том, что бензозаправка 1930-х годов переедет на набережную, стало известно в конце прошлого года, однако до сих пор не уточнялось, что для нее подобрали место буквально в пяти метрах от подъездов.
Заправка на Волхонке, выполненная в стиле советского ар-деко - выявленный объект культурного наследия. Это единственный реализованный элемент так и не построенного грандиозного Дворца Советов, ради которого был взорван храм Христа Спасителя. АЗС принадлежит Федеральной службе охраны и обслуживает только правительственные автомобили.
В декабре 2017 года замдиректора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина по капитальному строительству Игорь Погребинский сообщил, что руководству музея пришлось "побороться" с ФСО
, чтобы получить разрешение на перенос бензоколонки. Демонтаж и перенос должны начаться в этом году. На месте заправки построят концертный зал - трансформер.
При этом участок во дворе дома на Кремлевской набережной, 1/9 музей получил в собственность еще в 2015 году, а в мае прошлого года там спилили вековые тополя, пока жильцы были на дачах. По их словам, ни управа, ни муниципальные депутаты были не в курсе происходящего. В сентябре ночью во дворе дома, который тоже является объектом культурного наследия, начали сносить фрагмент стены XIX века.
Муниципальный депутат Хамовников Александра Парушина отметила, что в случае переноса заправка будет находиться в водоохранной зоне, и назвала происходящее захватом земельного участка. Совет депутатов обратился в прокуратуру, Роспотребнадзор и другие инстанции на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических и градостроительных норм.
В "Архнадзоре" говорят, что под переносом бетонной заправки на самом деле подразумевается ее уничтожение и замена новоделом. "Максимум, что с ней можно сделать, - это передвинуть, как в сталинские времена дома двигали. Но здесь проект предусматривает фактически воссоздание этой заправки, то есть строительство новодела, который не будет иметь какую-то историческую ценность. И смысла в том, чтобы ее заново возводить в новом месте, нет", - пояснил активист движения Никита Иноземцев.