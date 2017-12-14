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Кремлевской бензозаправке 30-х годов возле Пушкинского музея нашли новое место во дворе жилого дома
7 марта 2018 г. | Время публикации 17:59 | Последние изменения 18:05
Рубрики: Архитектура  
 
Moscow-Live.ru
Историческую кремлевскую АЗС, вставшую на пути строительства музейного городка на Волхонке, перенесут во двор жилого дома на Кремлевской набережной, пишет "Новая газета". О том, что бензозаправка 1930-х годов переедет на набережную, стало известно в конце прошлого года, однако до сих пор не уточнялось, что для нее подобрали место буквально в пяти метрах от подъездов.

Заправка на Волхонке, выполненная в стиле советского ар-деко - выявленный объект культурного наследия. Это единственный реализованный элемент так и не построенного грандиозного Дворца Советов, ради которого был взорван храм Христа Спасителя. АЗС принадлежит Федеральной службе охраны и обслуживает только правительственные автомобили.

В декабре 2017 года замдиректора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина по капитальному строительству Игорь Погребинский сообщил, что руководству музея пришлось "побороться" с ФСО, чтобы получить разрешение на перенос бензоколонки. Демонтаж и перенос должны начаться в этом году. На месте заправки построят концертный зал - трансформер.

При этом участок во дворе дома на Кремлевской набережной, 1/9 музей получил в собственность еще в 2015 году, а в мае прошлого года там спилили вековые тополя, пока жильцы были на дачах. По их словам, ни управа, ни муниципальные депутаты были не в курсе происходящего. В сентябре ночью во дворе дома, который тоже является объектом культурного наследия, начали сносить фрагмент стены XIX века.

Муниципальный депутат Хамовников Александра Парушина отметила, что в случае переноса заправка будет находиться в водоохранной зоне, и назвала происходящее захватом земельного участка. Совет депутатов обратился в прокуратуру, Роспотребнадзор и другие инстанции на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических и градостроительных норм.

В "Архнадзоре" говорят, что под переносом бетонной заправки на самом деле подразумевается ее уничтожение и замена новоделом. "Максимум, что с ней можно сделать, - это передвинуть, как в сталинские времена дома двигали. Но здесь проект предусматривает фактически воссоздание этой заправки, то есть строительство новодела, который не будет иметь какую-то историческую ценность. И смысла в том, чтобы ее заново возводить в новом месте, нет", - пояснил активист движения Никита Иноземцев.
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