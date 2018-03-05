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Московский университет для людей с инвалидностью возобновил прием студентов
7 марта 2018 г. | Время публикации 10:47 | Последние изменения 13:38
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Владимир Песня
Рособрнадзор возобновил прием студентов в Московский государственный гуманитарно-экономический университет, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Его цитирует агентство "Москва".

"Все нарушения были вузом устранены. Прием возобновлен", - сказал Кравцов. Ранее сообщалось, что Рособрнадзор запретил прием студентов в Московский государственный гуманитарно-экономический университет за неисполнение предписаний в установленные сроки. Однако характер предписаний и допущенных нарушений при этом не уточнялся.

МГГЭУ был основан в 1990 году как институт-интернат для инвалидов. Впоследствии вуз несколько раз переименовывался. Нынешнее свое название - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение инклюзивного высшего образования "Московский государственный гуманитарно-экономический университет" - он получил в 2014 году.

На сайте университета МГГЭУ назван уникальным заведением, где учат студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Здание вуза оборудовано специальными адаптивными лифтами, пандусами, широкими проходами, на стоянке выделены места для инвалидов. Студенты также находятся под контролем врачей, а среди выпускников МГГЭУ есть спортсмены-паралимпийцы.
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