Московский университет для людей с инвалидностью возобновил прием студентов

Рособрнадзор возобновил прием студентов в Московский государственный гуманитарно-экономический университет, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Его цитирует агентство "Москва"
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"Все нарушения были вузом устранены. Прием возобновлен", - сказал Кравцов. Ранее сообщалось, что Рособрнадзор запретил прием студентов в Московский государственный гуманитарно-экономический университет за неисполнение предписаний
в установленные сроки. Однако характер предписаний и допущенных нарушений при этом не уточнялся.
МГГЭУ был основан в 1990 году как институт-интернат для инвалидов. Впоследствии вуз несколько раз переименовывался. Нынешнее свое название - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение инклюзивного высшего образования "Московский государственный гуманитарно-экономический университет" - он получил в 2014 году.
На сайте университета МГГЭУ назван уникальным заведением, где учат студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Здание вуза оборудовано специальными адаптивными лифтами, пандусами, широкими проходами, на стоянке выделены места для инвалидов. Студенты также находятся под контролем врачей, а среди выпускников МГГЭУ есть спортсмены-паралимпийцы.