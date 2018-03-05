Московский университет для людей с инвалидностью возобновил прием студентов

5 марта 2018 г. Московскому университету для людей с инвалидностью запретили принимать студентов

Рособрнадзор запретил принимать студентов в Московский государственный гуманитарно-экономический университет из-за неисполнения предписаний в установленные сроки, но каковы были предписания, не уточняется. МГГЭУ создавался специально для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.