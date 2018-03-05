Власти задыхающегося Волоколамска решили ввести режим ЧС только на свалке, а не по всему району

Глава Волоколамского района Подмосковья Евгений Гаврилов ввел режим чрезвычайной ситуации на полигоне твердых отходов "Ядрово", сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области. Ранее говорилось, что он может быть введен во всем районе
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"Режим ЧС введен, но не на территории района, а на территории полигона", - сообщила РИА "Новости"
советник главы района Ксения Кирьянова, отметив, что сроки действия режима пока не ясны. Министр экологии Подмосковья Александр Коган уточнил в беседе с "Интерфаксом"
, что режим ЧС позволит провести срочные мероприятия для ликвидации последствий выбросов с полигона.
Специалисты с помощью тепловизоров определили точки выбросов и уже засыпали их, добавил Коган. "На полигоне фиксировались превышения ПДК [предельно допустимой концентрации] по сероводороду в 2,5 раза, по оксиду азота в два раза, но это не критичные превышения. На данный момент превышения ПДК нет, ситуация под контролем, опасности жизни и здоровью жителей нет", - заключил министр.
Если принятых мер будет недостаточно, власти готовы "рассмотреть на комиссии вопрос о принятии дополнительных мер по Волоколамску", сообщил РБК
глава городского поселения Петр Лазарев. По его словам, как минимум один активист, выезжавший на полигон "Ядрово" для замеров, обращался к врачами из-за тяжелой аллергической реакции.
Лазарев признался, что и его семья страдает от соседства со свалкой. "У меня жена с 23 февраля лежит, не может прийти в себя из-за проблем с дыханием и кашля", - сказал глава Волоколамска. После праздников в городе пройдет дополнительный прием врачей, в первую очередь, для аллергиков, детей и пожилых граждан, сообщил Лазарев.
В то же время чиновник высказал мнение, что главная опасность "Ядрово" не в запахе, а в том, что свалка отравляет грунтовые воды. "Есть угроза, что в дальнейшем будет вред питьевой воде", - считает он. Полигон представляет опасность и для Москвы: река Городня, которая протекает в 50-60 метрах от свалки, впадает в реку Ламу, а та - в Иваньковское водохранилище, которое служит основным источником бесперебойного водоснабжения Москвы.
Ранее в среду сообщалось, что режим ЧС вводится из-за повышенного содержания в воздухе сероводорода и хлора. Однако областное управление МЧС не выявило ни посторонних запахов, ни превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска. Жители, вышедшие на массовый митинг против "Ядрово" в выходные, говорят, что дышать из-за соседства с полигоном просто невозможно.
"Мы вынуждены жить с закрытыми окнами, но через стеклопакет этот запах все равно проникает в квартиру. Люди покрываются сыпью и мучаются от головной боли, дети болеют, всех тошнит. Кто-то из людей покупает противогазы. Спасаться нечем, и смысла, наверное, нет - от этой вони все равно не уйдешь", - цитирует "Коммерсант"
местную активистку Ирину Тимонову.
Закрывать "Ядрово" власти не планируют. Он входит в перечень пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые должны быть модернизированы и продолжат работать на время действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области. Администрация обещает через месяц начать рекультивацию свалки и за три месяца покончить с запахом
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