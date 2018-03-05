Власти задыхающегося Волоколамска решили ввести режим ЧС только на свалке, а не по всему району

7 марта 2018 г. В Волоколамске готовятся ввести режим ЧС из-за отравляющей свалки. МЧС угрозы для людей не видит

Режим чрезвычайной ситуации из-за повышенного содержания в воздухе сероводорода и хлора могут ввести в течение дня. Источник запахов - полигон "Ядрово". МЧС, однако, не обнаружило ни посторонних запахов, ни опасных веществ в воздухе.