Жители Раменок жалуются на нелегальные мусоросжигательные печи в промзоне близ МГУ

Помимо ставших уже "привычными" выбросов сероводорода, нехватки зеленых зон и их неразумного благоустройства в столице обнаружился еще один фактор, негативно влияющий на экологическую обстановку. Как сообщает портал "Рупор Москвы
, в столице активно действуют нелегальные мусоросжигательные печи, на которые не обращают внимания ни власти, ни полиция.
Черные сжигатели мусора обосновались вблизи территории МГУ, среди заброшенных гаражей в промзоне, именуемой среди местных жителей "Шанхаем". Cамодельные гигантские бочки, в которых жгут мусор, были также замечены в Мневниковской пойме, на задворках района Печатники и в промзоне Очаково.
По оценкам активистов, печи в районе МГУ отравляют сразу несколько прилегающих микрорайонов, в том числе Очаково-Матвеевское и Раменки, однако полиция не обращает на это внимания, а печи регулярно переезжают на другое место. При попытке привести пожарных на место, где жгут негабаритный мусор, активист и житель района Печатники Рустам Билялов получил повреждения лица и сотрясение мозга.
"Мусоровозы туда въезжали полные, а уезжали пустыми. Сначала я думал, что они просто сваливают там мусор, горами, но сейчас я понял, что они его там же жгут. Свалка находится на территории ЗАО, это федеральная земля и ответственный за территорию МГУ, - пояснил муниципальный депутат Совета депутатов округа Раменки Алексей Баранов. - В этих гаражах и незаконные автосервисы и чего только нет. Здесь такая экономия, не надо никуда далеко отходы везти, бензин тратить, не надо платить за утилизацию, просто привез контейнер мусора и сжег его".
После того, как местные жители обратились в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, Роспотребнадзор и Никулинская межрайонная прокуратура признали факты существования свалки и сжигания отходов и потребовали от ректора МГУ ликвидировать свалку. Однако, как отмечается в ответе на жалобу, "установить юридическое лицо, ответственное за данные нарушения, не представилось возможным", свалка продолжает существовать, а жители района жалуются на гарь и ухудшение самочувствия.
Напомним, жители района Раменки еще в 2015 году обратились в прокуратуру, требуя разобраться с гаражным кооперативом
, под вывеской которого скрываются мастерские по переделке угнанных авто. Помимо них, на территории между Вернадского и Ломоносовским проспектами расположились общежития, магазины и предприятия общепита для мигрантов. Несмотря на возмущения руководства МГУ и рейды ОМОН, стихийный поселок, получивший название "автомобильного Шанхая" существует до сих пор.