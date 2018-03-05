

Международный женский день отметят праздничной подсветкой и поздравительными видеороликами Рубрики: Праздники

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



"В честь 8 Марта порядка 100 объектов по улицам Тверской, 1-й Тверской-Ямской, проспекте Мира, Большой Якиманке и Новом Арбате окрасятся в зеленые, оранжевые и желтые цвета. Также праздничная подсветка будет работать на Крымском, Новоспасском, Большом Устьинском, Большом Москворецком мостах, Триумфальной арке и в центральных скверах города", - пояснил Бирюков.



Кроме того, на экранах медиафасадов домов 11 и 19 по улице Новый Арбат, а также на здании Центрального телеграфа покажут тематические видеоролики, посвященные празднику. На фоне поздравительной надписи распустятся весенние цветы - тюльпаны, розы, фиалки и анютины глазки. Поздравление будет транслироваться с 7-го по 9 марта с 17:57 и до полуночи.



Также праздничное настроение должен создать динамический режим подсветки, в который переведут ландшафтное освещение в парке "Зарядье", а также крупнейшие въездные группы столицы: Рублевского, Можайского, Варшавского шоссе. А по всей Москве разместят около 400 поздравительных плакатов.



Напомним, Международный женский день отметят В честь Международного женского дня 8 марта в столице включат архитектурно-художественную подсветку около 100 зданий. Подсветка будет зеленого, оранжевого и желтого цветов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его цитирует ТАСС."В честь 8 Марта порядка 100 объектов по улицам Тверской, 1-й Тверской-Ямской, проспекте Мира, Большой Якиманке и Новом Арбате окрасятся в зеленые, оранжевые и желтые цвета. Также праздничная подсветка будет работать на Крымском, Новоспасском, Большом Устьинском, Большом Москворецком мостах, Триумфальной арке и в центральных скверах города", - пояснил Бирюков.Кроме того, на экранах медиафасадов домов 11 и 19 по улице Новый Арбат, а также на здании Центрального телеграфа покажут тематические видеоролики, посвященные празднику. На фоне поздравительной надписи распустятся весенние цветы - тюльпаны, розы, фиалки и анютины глазки. Поздравление будет транслироваться с 7-го по 9 марта с 17:57 и до полуночи.Также праздничное настроение должен создать динамический режим подсветки, в который переведут ландшафтное освещение в парке "Зарядье", а также крупнейшие въездные группы столицы: Рублевского, Можайского, Варшавского шоссе. А по всей Москве разместят около 400 поздравительных плакатов.Напомним, Международный женский день отметят в 16 столичных парках . Посетительницы смогут взять бесплатные уроки макияжа, принять участие в познавательных экскурсиях и увидеть традиционный "Цветочный забег". Кроме того, гостей ждут бесплатные мастер-классы, лекции, экскурсии и концерты, а в Бабушкинском и Таганском парках, усадьбе Воронцово, парках "Фили" и "Зарядье" представительницам прекрасного пола будут дарить цветы.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 5 марта 2018 г. Международный женский день отметят в 16 столичных парках

Посетительницы парков смогут взять бесплатные уроки макияжа, принять участие в познавательных экскурсиях и увидеть традиционный "Цветочный забег". Гостей парков ждут бесплатные мастер-классы, лекции, экскурсии и концерты.



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