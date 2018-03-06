

Москву сковали предпраздничные 9-балльные пробки Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Стоят Театральный проезд, улицы в районе Лубянки, Петровка, Большая Дмитровка, Неглинная, Мясницкая улицы. Сложная ситуация на набережных возле Кремля, Новом Арбате, Кутузовском проспекте. Низкие скорости зафиксированы на юго-западе, северо-западе, юго-востоке и северо-востоке МКАД.



По прогнозу сервиса "Яндекс. Пробки", только к девяти часам вечера загруженность дорог снизится до шести баллов. Ранее Центр организации дорожного движения Москва встала в девятибалльных пробках раньше вечернего часа пик в канун 8 марта. Судя по карте "Яндекс. Пробок", Садовое кольцо почти замкнулось, заторы наблюдаются по всей окружности Третьего транспортного кольца, за исключением участка в районе площади Гагарина и станции метро "Ленинский проспект".Стоят Театральный проезд, улицы в районе Лубянки, Петровка, Большая Дмитровка, Неглинная, Мясницкая улицы. Сложная ситуация на набережных возле Кремля, Новом Арбате, Кутузовском проспекте. Низкие скорости зафиксированы на юго-западе, северо-западе, юго-востоке и северо-востоке МКАД.По прогнозу сервиса "Яндекс. Пробки", только к девяти часам вечера загруженность дорог снизится до шести баллов. Ранее Центр организации дорожного движения предупреждал о крупных предпраздничных пробках вблизи торгово-развлекательных центров, цветочных рынков и других мест притяжения. Выезжающим за город москвичам советовали выдвигаться либо до 15 часов, либо после 20:00.



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Пробки ожидаются 7 марта на вылетных магистралях в сторону области, в районе крупных торгово-развлекательных центров, цветочных рынков и других мест притяжения. Москвичам советуют выезжать за город либо до 15:00, либо после 20:00.



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 8.03.2018 3:06 0 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00