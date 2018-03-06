Москву сковали предпраздничные 9-балльные пробки

Москва встала в девятибалльных пробках раньше вечернего часа пик в канун 8 марта. Судя по карте "Яндекс. Пробок", Садовое кольцо почти замкнулось, заторы наблюдаются по всей окружности Третьего транспортного кольца, за исключением участка в районе площади Гагарина и станции метро "Ленинский проспект".
Стоят Театральный проезд, улицы в районе Лубянки, Петровка, Большая Дмитровка, Неглинная, Мясницкая улицы. Сложная ситуация на набережных возле Кремля, Новом Арбате, Кутузовском проспекте. Низкие скорости зафиксированы на юго-западе, северо-западе, юго-востоке и северо-востоке МКАД.
По прогнозу сервиса "Яндекс. Пробки", только к девяти часам вечера загруженность дорог снизится до шести баллов. Ранее Центр организации дорожного движения предупреждал
о крупных предпраздничных пробках вблизи торгово-развлекательных центров, цветочных рынков и других мест притяжения. Выезжающим за город москвичам советовали выдвигаться либо до 15 часов, либо после 20:00.