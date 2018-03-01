Глава департамента образования Москвы поручил превратить послание Путина в набор учебных материалов

1 марта 2018 г. Собянин назвал послание Путина "самым впечатляющим" и решил переосмыслить ключевые городские программы

Мэр отметил, что для Москвы "чрезвычайно созвучно" многое сказанное президентом. Для синхронизации с его пожеланиями городские программы и стратегия развития столицы будут переосмыслены. Больше всего Собянина впечатлили новейшие образцы вооружения.