Глава департамента образования Москвы поручил превратить послание Путина в набор учебных материалов

Глава департамента образования Москвы Исаак Калина назвал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию "замечательным учебным материалом" и поручил подготовить на его основе методичку для учителей. Об этом чиновник рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва"
.
Городской методический центр должен будет внимательно изучить весь текст послания и превратить его в набор учебных материалов "по многим-многим предметам", сообщил Калина. Материалы будут выложены в электронном виде, а как именно их использовать, учителя будут решать сами. "И вот здесь бы, точно я не вмешивался в работу учителя, потому что обязанность городских структур помогать учителю, но ни в коем случае не диктовать и не надзирать за учителем", - отметил глава ведомства.
В то же время он выразил уверенность, что "сегодня учителя многих предметов захотят и воспользуются тем материалом, который был представлен президентом во время послания". Калина назвал регулярной практику подготовки материалов по мотивам значимых выступлений президента. Однако нынешнее послание, по его словам, представляет собой "мощный массив полезной для школы информации".
"Я еще раз хочу повторить, что весь текст послания является очень важным для системы образования, потому что система образования должна понимать не только то, что она делает сию секунду, но для чего она делает, чем для страны будут важны эти сегодняшние результаты, которые достигаются в системе", - сказал чиновник.
Политик Дмитрий Гудков назвал
заявление Калины "сеансом саморазоблачения". По его мнению, подобные высказывания делают чиновника "лучшим союзником" оппозиции. "Он рассказывает о том, что на основе путинского послания про мир, который сгорит в нашем ядерном огне, сделают методички учителям. Чтобы они, видимо, донесли до детей, за кого им надо умирать", - прокомментировал Гудков.
Напомним, президент огласил послание Федеральному собранию 1 марта. По сути, Путин, в четвертый раз выдвинувший свою кандидатуру на выборах главы государства, представил программу на следующие шесть лет правления. Ключевая часть послания была посвящена демонстрации новейшего российского оружия
, не имеющего аналогов в мире.