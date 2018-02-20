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Заммэра Москвы увидел пользу в кучах наваленного на газонах снега
7 марта 2018 г. | Время публикации 08:47 | Последние изменения 14:02
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Moscow-Live.ru
Морозная погода задержится в столице до двадцатых чисел марта. Об этом в интервью "Российской газете" сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, в ближайшие сутки в Москве вновь ожидается небольшой снегопад. Снежный покров увеличится "сантиметра на два, а сразу после праздника, в будущий понедельник - еще сантиметров семь снега". Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в ночь со вторника на среду в столице ожидаются морозы до минус 14 градусов. Ночные температуры в Москве до конца недели не поднимутся выше минус 10.

Бирюков также подтвердил, что московским властям не хватает ресурсов для вывоза всего снега с территории города. Он отметил, что для полной очистки столицы пришлось бы вывезти 200 миллионов кубометров снега и увеличить мощность имеющихся снеготаялок в пять раз. Однако это "слишком дорого обошлось бы городу", и разместить столько снеготаялок так, чтобы они никому не мешали, негде.

"Мы поступаем так, как поступают во всем мире: вывозим, что возможно, а остальное - примерно 10 миллионов кубометров, складируем на территориях промышленных зон и пустырях, чтобы потом постепенно убрать и оттуда. А если вдруг пригреет солнышко и снег там растает, газонам только на пользу", - сказал заммэра.

Он добавил, что с февраля столица живет в условиях "режима чрезвычайной ситуации". При этом он считает, что власти справляются с главной задачей в непогоду - "чтобы были открыты все дороги и транспорт шел, а для пешеходов - почищены дворы, подходы и подъезды к метро и МЦК".

Москвичи же сообщают о возникших по всему городу гигантских свалках грязного снега. При этом расположены они вовсе не на пустырях, а на территории особо охраняемых природных зон. Кучи снега дополнительно обрабатывают реагентами и дополняют бытовым мусором. А в некоторых спальных районах снег не убирают вообще, несмотря на близость снегоплавильни и громадные суммы из бюджета на вывоз снега.

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