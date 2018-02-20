Заммэра Москвы увидел пользу в кучах наваленного на газонах снега

6 марта 2018 г. Власти похвастались уборкой Москвы "на зависть", а москвичи нашли гигантские свалки грязного снега

Чиновники продолжают уверять жителей в эффективной работе по ликвидации снегопадов, однако у самих москвичей иное мнение. По их наблюдениям, по всему городу стихийно возникли гигантские свалки грязного снега.