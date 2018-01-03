Международный экспертный совет займется вопросами экологии в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о создании Международного экспертного совета по вопросам экологии при правительстве столицы. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра Москвы
.
Уточняется, что экспертный совет является коллегиальным рабочим органом правительства Москвы, который создан для проведения экспертной оценки международного опыта в области экологической безопасности и улучшения качества окружающей среды. Он предназначен для повышения качества окружающей среды в Москве, обеспечения экологической безопасности столицы и создания благоприятной окружающей среды.
"Экспертный совет проводит анализ состояния компонентов окружающей среды в Москве и осуществляет разработку рекомендаций для органов исполнительной власти Москвы, промышленных и коммунальных организаций по вопросам улучшения качества окружающей среды на основе международного опыта в данной области", - говорится в распоряжении. Отметим, что создание совета совпало с новым витком скандала вокруг информации о качестве воздуха в столице: чиновники снова сорвали
сроки открытия сайта Мосэкомониторинга, где ранее отображались данные о состоянии воздуха. Возобновить доступ к данным обещали во второй половине февраля, но этого так и не произошло. Теперь власти утверждают, что сайт откроется "буквально завтра-послезавтра".
Экологические проблемы оказались в центре внимания и в прошлом году, который был объявлен в России Годом экологии. Итогом его
стали частые "газовые атаки", точная причина которых осталась невыясненной, протесты задыхающихся жителей Подмосковья и вандальное благоустройство парков
. А ключевыми решениями стали закрытие мусорного полигона "Кучино" в подмосковной Балашихе и старт программы строительства мусоросжигательных заводов.