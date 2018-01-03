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Международный экспертный совет займется вопросами экологии в столице
7 марта 2018 г. | Время публикации 11:22 | Последние изменения 14:01
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о создании Международного экспертного совета по вопросам экологии при правительстве столицы. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра Москвы.

Уточняется, что экспертный совет является коллегиальным рабочим органом правительства Москвы, который создан для проведения экспертной оценки международного опыта в области экологической безопасности и улучшения качества окружающей среды. Он предназначен для повышения качества окружающей среды в Москве, обеспечения экологической безопасности столицы и создания благоприятной окружающей среды.

"Экспертный совет проводит анализ состояния компонентов окружающей среды в Москве и осуществляет разработку рекомендаций для органов исполнительной власти Москвы, промышленных и коммунальных организаций по вопросам улучшения качества окружающей среды на основе международного опыта в данной области", - говорится в распоряжении. Отметим, что создание совета совпало с новым витком скандала вокруг информации о качестве воздуха в столице: чиновники снова сорвали сроки открытия сайта Мосэкомониторинга, где ранее отображались данные о состоянии воздуха. Возобновить доступ к данным обещали во второй половине февраля, но этого так и не произошло. Теперь власти утверждают, что сайт откроется "буквально завтра-послезавтра".

Экологические проблемы оказались в центре внимания и в прошлом году, который был объявлен в России Годом экологии. Итогом его стали частые "газовые атаки", точная причина которых осталась невыясненной, протесты задыхающихся жителей Подмосковья и вандальное благоустройство парков. А ключевыми решениями стали закрытие мусорного полигона "Кучино" в подмосковной Балашихе и старт программы строительства мусоросжигательных заводов.
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