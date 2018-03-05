В Волоколамске готовятся ввести режим ЧС из-за отравляющей свалки. МЧС угрозы для людей не видит

6 марта 2018 г. Власти Подмосковья пообещали экстренно разобраться с вонью свалки, из-за которой тысячи жителей митинговали в выходные

Ликвидировать запах полигона "Ядрово" в Волоколамском районе планируется в течение трех месяцев, а через месяц там должна начаться рекультивация. Министр экологии предположил, что зловоние усилилось из-за двух залповых выбросов свалочных газов в последние две недели.