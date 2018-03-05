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В Волоколамске готовятся ввести режим ЧС из-за отравляющей свалки. МЧС угрозы для людей не видит
7 марта 2018 г. | Время публикации 12:36 | Последние изменения 12:57
Рубрики: Экология  
 
ГУ МЧС России по Московской области
Власти Волоколамского района Подмосковья готовы в ближайшее время ввести режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с мусорным полигоном "Ядрово". Об этом "Ведомостям" сообщили три участника совещания, прошедшего 6 марта, а также два чиновника местной администрации и областного правительства.

Информацию подтвердила РИА "Новости" советник главы района Ксения Кирьянова. Она сообщила, что готовятся документы, и предположила, что режим ЧС будет введен в течение дня. Активисты Волоколамского района и соцсети еще накануне сообщали о введении режима ЧС из-за свалки, но официального подтверждения этой информации не было.

По словам источников "Ведомостей", чрезвычайная ситуация вводится из-за повышенного содержания в воздухе сероводорода и хлора. Областное управление МЧС со своей стороны не выявило ни постороннего запаха в Волоколамске, ни превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе.

Тринадцать замеров было проведено в 9 утра среды. "В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено", - говорится на сайте ГУ МЧС Московской области.

Напомним, 3 марта в Волоколамске прошел пятитысячный митинг с требованием закрыть полигон "Ядрово". После закрытия президентом свалки "Кучино" в Балашихе в Волоколамск стали свозить мусор из 13 районов Подмосковья и, вероятно, из Москвы. Жители жалуются на резкий запах, аллергии и плохое самочувствие.

По данным активистов, Роспотребнадзор выявил превышение ПДК сероводорода в 2,5 раза, ПДК токсичного диоксида азота - в два раза. А содержание железа в местной водопроводной воде превышает допустимую норму в восемь раз. 6 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии Александру Когану выяснить причину зловония.

Министр отчитался, что оно могло усилиться из-за двух залповых выбросов свалочного газа, недостаточной пересыпки полигона грунтами и работы тяжелой техники, нарушившей защитный слой. Власти пообещали через месяц начать рекультивацию свалки и за три месяца покончить с запахом. Также планируется каждый час фиксировать состояние воздуха возле полигона с помощью автоматических станций.

Режим ЧС позволяет местным властям начать работы на полигоне без проведения конкурса, а также в срочном порядке получать из федерального и регионального бюджетов дополнительное финансирование на закупку медикаментов, обеспечение пострадавших людей временным жильем, питанием, предметами первой необходимости.
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