Подмосковных активистов, протестующих против мусоросжигательных заводов, выгнали из Администрации президента

Подмосковных активистов, которые привезли в Администрацию президента РФ многочисленные обращения против строительства мусоросжигательных заводов, выгнали, пригрозив вызвать полицию. Как сообщает портал "Агентство социальной информации"
, 6 марта активисты приехали в администрацию президента, чтобы сдать 300 индивидуальных обращений граждан, собранных с января 2018 года.
"В Администрации президента сказали, что примут одно письмо от нас, потом два письма от других граждан, потом еще одно наше. Хотя до этого нормально принимали, все было хорошо", - рассказала член инициативной группы Надежда Ефимова. По ее словам, сотрудники Администрации президента отнеслись к курьеру, который привез подписи, с недоверием и предположили, что он берет откуда-то данные незнакомых людей и от их имени подает обращения. А ответственный за работу приемной Александр Козыренко пригрозил передать данные курьера в ГУВД. В итоге ни одного обращения сдать не удалось, после чего активисты подали жалобу в Генеральную прокуратуру, а 7 марта сдали всего 10 подписей.
"Сегодня в Администрации президента у нас не приняли ни одного обращения от граждан против строительства МСЗ. Выгоняли, говоря, что мы им надоели, что парализуем работу их приемной, - рассказала порталу "Экооборона Московской области"
жительница Наро-Фоминского района Ирина Виноградова. - Они устали писать под шаблон по расчету рассылки ответы на наши обращения. Делайте вывод - кого мы выбирали и за кого пойдем голосовать? Это, наверное, указание сверху - не брать обращения или сделать все возможное, чтоб мы больше туда не ходили". Другие активисты утверждают, что чиновники просто не хотят решать проблему, хотя закон обязывает их это сделать, если в поддержку инициативы собрано 5 тысяч подписей.
Участники митинга
, прошедшего в минувшие выходные в Наро-Фоминске, потребовали отменить проект "Чистая страна"
, предполагающий строительство завода в деревне Могутово вблизи Наро-Фоминска: согласно проекту, его начнут строить уже в апреле
. Выступающие говорили, что власти собираются устроить экоцид и отнять у многих единственное место отдыха, построив в дачной зоне объект I класса опасности. Акции против мусоросжигательных заводов и свалок также прошли во Фряново, Волоколамске и Клину, где на улицу вышли в общей сложности около 9 тысяч человек.