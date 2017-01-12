Подмосковных активистов, протестующих против мусоросжигательных заводов, выгнали из Администрации президента

5 марта 2018 г. По Подмосковью прокатилась волна многотысячных митингов против мусорных полигонов и за отставку чиновников

Акции прошли в минувшие выходные в Волоколамске, Клину, Наро-Фоминске и Фряново. В Волоколамске и Клину на улицу вышли в общей сложности около 9 тысяч человек. Люди требовали отставки глав районов и грозили обвалить явку на выборах.