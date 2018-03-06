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Суббота может стать самым теплым днем с начала весны
7 марта 2018 г. | Время публикации 18:25 | Последние изменения 18:29
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Средняя суточная температура в столице в субботу, 10 марта, станет самой высокой с начала весны. Как сообщает портал "Метеоновости", минимальная температура в Москве в этот день составит минус 6-8 градусов, днем - минус 2-4 градуса.

Что же касается 8 марта, то в этот день минимальная температура в Москве составит около минус 10 градусов, а днем - до минус 3-5 градусов, местами не исключен слабый снег. Такая же погода ожидается и 9 марта. В воскресенье, 11 марта, в регион поступит порция более холодного воздуха, и мороз усилится на 2-3 градуса.

Кроме того, 10-го и 11 марта усилится влияние атмосферных фронтов западного циклона. Погода будет более облачной, со снегом. По прогнозам синоптиков, за эти дни на город выпадет 3-5 сантиметров снега. В понедельник днем температура воздуха может подняться до плюс 1-2 градусов, во вторник - уже до 3-4 градусов, однако ночные температуры будут отрицательными.
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