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Суд в Москве впервые обязал агрегатора такси выплатить компенсацию за гибель пассажирки в ДТП
7 мая 2018 г. | Время публикации 18:49
Рубрики: Автотранспорт  
 
Global Look Press
Мосгорсуд впервые взыскал с агрегатора такси деньги по иску родственников погибшей в ДТП женщины. Решение было принято после постановления Верховного суда, который в феврале обязал рассматривать агрегатор как ответчика, сообщает РБК.

Суд взыскал с ООО "Такси "Престиж" 264 тысячи рублей в счет возмещения ущерба за ритуальные услуги и по 100 тысяч рублей морального ущерба в пользу трех дочерей и мужа погибшей, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Такие же суммы взысканы с владельца автомобиля Вадима Комарова, на машине которого таксист попал в аварию. Сам водитель, Денис Неклюдов, должен заплатить мужу и дочерям погибшей по 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Авария, в которой погибла пассажирка такси, произошла 5 октября 2014 года. Дело рассматривалось в судах с начала 2015 года, и в феврале 2018-го дошло до Верховного суда. Он решил, что агрегаторы такси несут ответственность за возмещение ущерба пассажирам в случае ДТП, отменил "отказные" судебные постановления и отправил дело на пересмотр в апелляционную инстанцию.
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