За информацию о поджигателях 16 автобусов в Новой Москве пообещали около 1 миллиона рублей

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) готова выплатить вознаграждение в размере около одного миллиона рублей за достоверную информацию об организаторах и исполнителях поджога автобусов в автопарке в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте компании
. ЦППК намерена добиваться привлечения злоумышленников к уголовной ответственности.
Пожар произошел 4 мая на стоянке на Типографской улице, 8 в Щербинке. Столичное управление МЧС сообщало о 15 сгоревших машинах
, ЦППК - о 16. "Автобусы планировалось использовать для работы на регулярных маршрутах, а также задействовать для перевозки болельщиков в рамках предстоящего чемпионата мира по футболу", - отметили в компании.
Там добавили, что правоохранительные органы рассматривают версию о преднамеренном поджоге. Telegram-канал Mash сообщал, что на камеру якобы попали пятеро подозреваемых - подростков, которые "тайком пробираются на стоянку, а затем убегают". Впрочем, опубликованные кадры настолько низкого качества, что по ним нельзя определить ни число, ни возраст попавших на видео.