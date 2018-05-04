За информацию о поджигателях 16 автобусов в Новой Москве пообещали около 1 миллиона рублей Рубрики: Происшествия

moscow.mchs.ru



Пожар произошел 4 мая на стоянке на Типографской улице, 8 в Щербинке. Столичное управление МЧС сообщало о



Там добавили, что правоохранительные органы рассматривают версию о преднамеренном поджоге. Telegram-канал Mash сообщал, что на камеру якобы попали пятеро подозреваемых - подростков, которые "тайком пробираются на стоянку, а затем убегают". Впрочем, опубликованные кадры настолько низкого качества, что по ним нельзя определить ни число, ни возраст попавших на видео. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) готова выплатить вознаграждение в размере около одного миллиона рублей за достоверную информацию об организаторах и исполнителях поджога автобусов в автопарке в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте компании . ЦППК намерена добиваться привлечения злоумышленников к уголовной ответственности.Пожар произошел 4 мая на стоянке на Типографской улице, 8 в Щербинке. Столичное управление МЧС сообщало о 15 сгоревших машинах , ЦППК - о 16. "Автобусы планировалось использовать для работы на регулярных маршрутах, а также задействовать для перевозки болельщиков в рамках предстоящего чемпионата мира по футболу", - отметили в компании.Там добавили, что правоохранительные органы рассматривают версию о преднамеренном поджоге. Telegram-канал Mash сообщал, что на камеру якобы попали пятеро подозреваемых - подростков, которые "тайком пробираются на стоянку, а затем убегают". Впрочем, опубликованные кадры настолько низкого качества, что по ним нельзя определить ни число, ни возраст попавших на видео.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 4 мая 2018 г. 15 автобусов сгорели в автопарке в Новой Москве

Пожар на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу по улице Типографская в Щербинке. В результате повреждено 17 автобусов, 15 из которых выгорели полностью. Возможной причиной пожара мог стать поджог.

