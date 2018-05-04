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За информацию о поджигателях 16 автобусов в Новой Москве пообещали около 1 миллиона рублей
7 мая 2018 г. | Время публикации 17:38 | Последние изменения 17:50
Рубрики: Происшествия  
 
moscow.mchs.ru
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) готова выплатить вознаграждение в размере около одного миллиона рублей за достоверную информацию об организаторах и исполнителях поджога автобусов в автопарке в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте компании. ЦППК намерена добиваться привлечения злоумышленников к уголовной ответственности.

Пожар произошел 4 мая на стоянке на Типографской улице, 8 в Щербинке. Столичное управление МЧС сообщало о 15 сгоревших машинах, ЦППК - о 16. "Автобусы планировалось использовать для работы на регулярных маршрутах, а также задействовать для перевозки болельщиков в рамках предстоящего чемпионата мира по футболу", - отметили в компании.

Там добавили, что правоохранительные органы рассматривают версию о преднамеренном поджоге. Telegram-канал Mash сообщал, что на камеру якобы попали пятеро подозреваемых - подростков, которые "тайком пробираются на стоянку, а затем убегают". Впрочем, опубликованные кадры настолько низкого качества, что по ним нельзя определить ни число, ни возраст попавших на видео.
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