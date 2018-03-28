NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
7
мая
pda
Поиск
Архив

Музей рыб появится на станции метро "Нагатинский затон"
7 мая 2018 г. | Время публикации 19:25 | Последние изменения 20:12
Рубрики: Метрополитен  
 
stroi.mos.ru
Гигантские изображения рыб украсят станцию "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии метро, сообщил сооснователь архитектурного бюро "Za bor" Петр Зайцев.Его слова приводятся на портале столичного спорткомплекса.

"Станция появится в Нагатинском затоне, поэтому дизайн решили связать с водой – Москвой-рекой и ее обитателями. Мы выяснили, что в этом месте обитает 12 типов рыб", – рассказал Зайцев. По его словам, в центре кассового зала установят стеклянную информационную стену с подсветкой, на которой разместят энциклопедически точные изображения рыб с кратким описанием.

"Это будет своеобразный музей в метро", – сказал архитектор, отметив, что водная тема продолжится и в вестибюлях: под потолком будет висеть конструкция, напоминающая чешую рыбы. Напомним, станция "Нагатинский затон" появится на юге столицы в начале Коломенской улицы напротив домов 1 и 3. Станция состоит из четырех подземных уровней. Зона пассажиров расположится на трех из них – уровень подземного вестибюля, уровень пешеходного перехода, уровень пассажирских платформ. У станции будет один вестибюль с выходами к остановкам наземного транспорта, на базе станции также создадут транспортно-пересадочный узел.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Изображения рыб и куполов появятся на новых станциях Большой кольцевой линии метро
28 марта 2018 г.
Изображения рыб и куполов появятся на новых станциях Большой кольцевой линии метро
На станции "Нагатинский затон" появится мозаичное полотно с изображением рыб, обитающих в столичных реках. А основой при формировании образа станции "Кленовый бульвар" стала близость к музею-заповеднику Коломенское.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
7.05.2018   23:49
1
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 7 мая 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>