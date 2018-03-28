Музей рыб появится на станции метро "Нагатинский затон"

Гигантские изображения рыб украсят станцию "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии метро, сообщил сооснователь архитектурного бюро "Za bor" Петр Зайцев.Его слова приводятся на портале столичного спорткомплекса
.
"Станция появится в Нагатинском затоне, поэтому дизайн решили связать с водой – Москвой-рекой и ее обитателями. Мы выяснили, что в этом месте обитает 12 типов рыб
", – рассказал Зайцев. По его словам, в центре кассового зала установят стеклянную информационную стену с подсветкой, на которой разместят энциклопедически точные изображения рыб с кратким описанием.
"Это будет своеобразный музей в метро", – сказал архитектор, отметив, что водная тема продолжится и в вестибюлях: под потолком будет висеть конструкция, напоминающая чешую рыбы. Напомним, станция "Нагатинский затон" появится на юге столицы в начале Коломенской улицы напротив домов 1 и 3. Станция состоит из четырех подземных уровней. Зона пассажиров расположится на трех из них – уровень подземного вестибюля, уровень пешеходного перехода, уровень пассажирских платформ. У станции будет один вестибюль с выходами к остановкам наземного транспорта, на базе станции также создадут транспортно-пересадочный узел.