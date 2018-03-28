Музей рыб появится на станции метро "Нагатинский затон"

28 марта 2018 г. Изображения рыб и куполов появятся на новых станциях Большой кольцевой линии метро

На станции "Нагатинский затон" появится мозаичное полотно с изображением рыб, обитающих в столичных реках. А основой при формировании образа станции "Кленовый бульвар" стала близость к музею-заповеднику Коломенское.