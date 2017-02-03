Строительство станции метро до технопарка "Физтех" на северо-востоке Москвы могут начать через год Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



"Чтобы протянуть линию до поселка Северный, необходимо разработать план участка. Сейчас институт Генплана готовит градостроительную документацию, предположительно, ее утвердят во втором квартале 2019 года. Возможно, строительство станции "Физтех" начнется уже во второй половине следующего года", - сказал Бочкарев. Напомним, эта станция станет конечной для Люблинско-Дмитровской линии метро, которую продлят



Бочкарев также добавил, что строительство станций "800-летие Москвы" и "Лианозово", также входящих в новый участок линии, еще не началось, но недавно была определена подрядная организация на выполнение этих работ, они начнутся в ближайшее время. Станция "Улица 800-летия Москвы" расположится вдоль Дмитровского шоссе между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом. "Лианозово" – правее Дмитровского шоссе напротив Вагоноремонтной улицы.



Станция с названием "Физтех" появилась на картах московского метро 1 апреля 1996 года. Как выяснилось, студенты физико-технического института в Долгопрудном отпечатали наклейки в типографии и расклеили их на большинстве схем в вагонах метро. А по институту они расклеили объявления с призывом: "Физтехи! Настала пора и нам обзавестись своей станцией метро". Вечером того же 1 апреля шутники признались в розыгрыше во время студенческого концерта, однако жители северных районов поверили в новую станцию и обратились в руководство метрополитена. Тогда там заявили, что прокладывать в поселок Северный линию метро никто не собирался.



В сентябре прошлого года стало известно, что к идее решили вернуться: по мнению председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, ввод станции "Физтех" позволит обеспечить скоростным транспортом жителей поселка Северный и города Долгопрудный. К 2020-2025 году численность населения Северного может вырасти до 78,5 тысяч человек, а количество работающих в инновационном центре - до 53 тысяч. Тогда сообщалось, что станция появится на картах в Строительство станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро "Физтех" на территории поселка Северный может начаться во второй половине 2019 года. Об этом в интервью порталу "Москва 24" сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев."Чтобы протянуть линию до поселка Северный, необходимо разработать план участка. Сейчас институт Генплана готовит градостроительную документацию, предположительно, ее утвердят во втором квартале 2019 года. Возможно, строительство станции "Физтех" начнется уже во второй половине следующего года", - сказал Бочкарев. Напомним, эта станция станет конечной для Люблинско-Дмитровской линии метро, которую продлят до Лианозово , а затем до поселка Северный.Бочкарев также добавил, что строительство станций "800-летие Москвы" и "Лианозово", также входящих в новый участок линии, еще не началось, но недавно была определена подрядная организация на выполнение этих работ, они начнутся в ближайшее время. Станция "Улица 800-летия Москвы" расположится вдоль Дмитровского шоссе между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом. "Лианозово" – правее Дмитровского шоссе напротив Вагоноремонтной улицы.Станция с названием "Физтех" появилась на картах московского метро 1 апреля 1996 года. Как выяснилось, студенты физико-технического института в Долгопрудном отпечатали наклейки в типографии и расклеили их на большинстве схем в вагонах метро. А по институту они расклеили объявления с призывом: "Физтехи! Настала пора и нам обзавестись своей станцией метро". Вечером того же 1 апреля шутники признались в розыгрыше во время студенческого концерта, однако жители северных районов поверили в новую станцию и обратились в руководство метрополитена. Тогда там заявили, что прокладывать в поселок Северный линию метро никто не собирался.В сентябре прошлого года стало известно, что к идее решили вернуться: по мнению председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, ввод станции "Физтех" позволит обеспечить скоростным транспортом жителей поселка Северный и города Долгопрудный. К 2020-2025 году численность населения Северного может вырасти до 78,5 тысяч человек, а количество работающих в инновационном центре - до 53 тысяч. Тогда сообщалось, что станция появится на картах в 2021 году



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