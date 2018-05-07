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Движение ограничат на нескольких центральных улицах Москвы в связи с инаугурацией президента России
7 мая 2018 г. | Время публикации 08:24
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Движение в центре Москвы будет ограничено в понедельник в связи с церемонией инаугурации президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Движение будет полностью перекрыто с 9:00 до 15:00 на улице Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка и на Москворецкой улице со стороны парка "Зарядье". Церемония вступления президента в должность начнется 7 мая в полдень. Cтоличный департамент транспорта призывает водителей избегать поездок на машине в центр города или тщательно планировать маршруты.

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Понедельник, 7 мая 2018 г. // Последняя новость 16:00
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