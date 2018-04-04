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В Коломне задержали протестующих против ввоза иногороднего мусора на полигон "Воловичи"
7 мая 2018 г. | Время публикации 13:12 | Последние изменения 15:29
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Полиция задержала несколько активистов, которые вместе с другими жителями пытались помешать ввозу иногороднего мусора на полигон "Воловичи" под Коломной. По данным Telegram-канала "Нет свалке в Коломне", задержаны семь человек, в том числе Вячеслав Егоров, который подозревается в "возбуждении ненависти к чиновникам" из-за его обращения к мэру Коломны.

Егорову вменяется статья 19.3 КоАП о неповиновении законным требованиям полиции. Один из полицейских заявил на камеру, что активист отказывался покинуть проезжую часть и "толкал сотрудника полиции". Активистка Ирина Налётова сообщила "Новой газете" о шести задержанных.



Около 10 утра в понедельник десятки жителей собрались на дороге, по которой к полигону "Воловичи" ездят мусоровозы, и ходили по пешеходному переходу, блокируя фуры с "чужими" отходами. Прибывшие сотрудники полиции оттеснили людей с перехода и выстроились цепочкой по обе его стороны, образуя коридор для машин.

Видео свидетельствует, что на полицейских не было жетонов, и они отказывались представляться активистам. "По факту сегодня коломенская полиция выступила на стороне нарушителей закона, везущих на наш полигон смертельно ядовитые грузы", - отмечает канал "Нет свалке в Коломне".

Налётова рассказала, что к 11 часам на полигон должен был приехать представитель Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Тимонин, но "вместо этого приехал автобус полиции и начались задержания". "Власти обещали, что в день будет не больше 15 иногородних машин с мусором. Неделя закончилась, однако в нарушение всех обязательств машины поехали снова", - сообщила активистка.

Акции против ввоза иногороднего мусора на полигон "Воловичи" проходят с конца 2017 года. После закрытия "Кучино" и других подмосковных свалок нагрузка на него сильно возросла. По итогам прошлого года там было размещено в пять раз больше отходов, чем допускают проектные мощности. Жители соседних с полигоном поселков жалуются на вонь и опасаются, что летом ситуация ухудшится. Активисты также выступают против расширения свалки.

Протесты непосредственно около полигона жители проводят с конца марта, там неоднократно проходили задержания. 27 марта с активистами встретился глава округа Денис Лебедев и пообещал решить проблему. Однако 28 марта приехал ОМОН и начал задерживать людей. Лебедев пояснил, что протесты переросли в "посиделки".

При этом он пообещал, что расширения полигона не будет: место захоронения отходов разместят в другом месте в Коломенском округе, "где полигон не будет беспокоить жителей". Лебедев также говорил, что ввоз мусора из Москвы ограничат. Рекультивация полигона "Воловичи" запланирована только на 2019 год.
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