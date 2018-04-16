Как в Москве будут праздновать День Победы: трансляции парада, концерты и спектакли Рубрики: Праздники

Moscow-Live.ru



8 и 9 мая на площади перед храмом Христа Спасителя пройдут праздничные концерты. Во вторник, 8 мая, программа начнется в 19:00 и продолжится до 22:00. В среду, 9 мая, в 10:00 на уличных экранах начнут транслировать парад Победы на Красной площади, а с 12:00 начнется концерт, участниками которого станут молодежный симфонический оркестр ВФМС, солисты и оркестр Центра оперного пения имени Галины Вишневской и другие.



В эти же дни пройдут концерты на Поклонной горе. 8 мая представление начнется в 18:00 и продолжится до 21:00, гостей ждут концерт Московского государственного симфонического оркестра и выступления артистов Москонцерта. 9 мая посетители парка увидят на большом экране прямую трансляцию парада, а после на сцену выйдет симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и другие артисты. С 19:00 до 22:00 здесь пройдет концерт с участием Олега Газманова, Дмитрия Харатьяна и других.



Трансляцию парада Победы смогут увидеть и посетители других столичных парков. После прохода войск и военной техники гостей ждут театрализованные представления и концерты. Так, на сцену на аллее Космонавтов выйдут актеры Московского молодежного экспериментального театра под руководством Вячеслава Спесивцева и Московского нового драматического театра. Их сменят артисты Глеб Матвейчук, Юлия Началова, Дина Гарипова, Евгения Кунгурова.



В Измайловском парке представления покажут Московский драматический театр на Перовской, Московский театр иллюзий, выступит певец Прохор Шаляпин. После минуты молчания, в 18:55, концертную программу продолжат Александр Буйнов, Родион Газманов и Юлия Началова. На сцену в парке "Печатники" в 13:00 выйдут актеры театра "Шалом", а также артисты дворца культуры "Капотня", театра Алексея Рыбникова и другие. Для гостей музея-заповедника "Царицыно" праздник в честь Дня Победы начнется в 11:00. На сцене выступят коллективы департамента культуры Москвы. В 13:00 стартует общегородская программа, в 19:00 начнется музыкальный концерт.



Большая дневная и вечерняя программы пройдут в Екатерининском парке. На главной сцене парка выступят артисты театрального центра "Практика", театра спортивно-зрелищных выступлений "Каскадер" и других коллективов, звезды российской эстрады. А в 12:25 начнется праздник в зоне отдыха "Тропарево". Открывать концерт будет Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко. Затем выступят актеры и певцы.



На площади трех вокзалов 9 мая запланирована концертная программа "Вокзалы Победы". На Рижском вокзале в 08:50 все желающие смогут возложить венки к памятнику на территории местного музея. На Казанском вокзале праздничная программа начнется в 10:00 с трансляции парада Победы. На Белорусском вокзале праздничная программа также начнется с трансляции парада Победы и продолжится концертом.



В 15:00 в Москве начнется шествие "Бессмертный полк". Горожане пройдут до Красной площади с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 09:30 с Рижского вокзала отправится поезд Победы. Кроме того, 8 и 9 мая на Арбате, Чистопрудном, Никитском и Гоголевском бульварах пройдет историческая фотовыставка архивных снимков "Лица Победы". А для пассажиров метро будут организованы праздничные выступления на площадке "Музыка в метро", выставки и раздача георгиевских лент.



По словам первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, на которого ссылается



Помимо этого, с 8 по 12 мая на станции "Парк Победы" пройдет выставка фотопроекта "Герои России, какими их не видел никто", организованная совместно с благотворительным фондом "Память поколений". Вторая фотовыставка "Метро в годы войны" пройдет с 9 по 13 мая в переходе со станции "Ленинский проспект" на станцию "Площадь Гагарина".



Напомним, в этом году на празднование Дня Победы выделят Праздничные мероприятия в День Победы пройдут во всех округах Москвы, жителей и гостей города ждут концерты, спектакли, трансляции парада военной техники. Как сообщается на сайте мэра столицы , центром празднования Дня Победы в Москве традиционно станет Красная площадь. Здесь пройдет парад с участием 12,5 тысяч военнослужащих и 120 единиц техники.8 и 9 мая на площади перед храмом Христа Спасителя пройдут праздничные концерты. Во вторник, 8 мая, программа начнется в 19:00 и продолжится до 22:00. В среду, 9 мая, в 10:00 на уличных экранах начнут транслировать парад Победы на Красной площади, а с 12:00 начнется концерт, участниками которого станут молодежный симфонический оркестр ВФМС, солисты и оркестр Центра оперного пения имени Галины Вишневской и другие.В эти же дни пройдут концерты. 8 мая представление начнется в 18:00 и продолжится до 21:00, гостей ждут концерт Московского государственного симфонического оркестра и выступления артистов Москонцерта. 9 мая посетители парка увидят на большом экране прямую трансляцию парада, а после на сцену выйдет симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и другие артисты. С 19:00 до 22:00 здесь пройдет концерт с участием Олега Газманова, Дмитрия Харатьяна и других.Трансляцию парада Победы смогут увидеть и посетители других столичных парков. После прохода войск и военной техники гостей ждут театрализованные представления и концерты. Так, на сцену на аллее Космонавтов выйдут актеры Московского молодежного экспериментального театра под руководством Вячеслава Спесивцева и Московского нового драматического театра. Их сменят артисты Глеб Матвейчук, Юлия Началова, Дина Гарипова, Евгения Кунгурова.представления покажут Московский драматический театр на Перовской, Московский театр иллюзий, выступит певец Прохор Шаляпин. После минуты молчания, в 18:55, концертную программу продолжат Александр Буйнов, Родион Газманов и Юлия Началова. На сцену вв 13:00 выйдут актеры театра "Шалом", а также артисты дворца культуры "Капотня", театра Алексея Рыбникова и другие. Для гостейпраздник в честь Дня Победы начнется в 11:00. На сцене выступят коллективы департамента культуры Москвы. В 13:00 стартует общегородская программа, в 19:00 начнется музыкальный концерт.Большая дневная и вечерняя программы пройдут в. На главной сцене парка выступят артисты театрального центра "Практика", театра спортивно-зрелищных выступлений "Каскадер" и других коллективов, звезды российской эстрады. А в 12:25 начнется праздник в зоне отдыха. Открывать концерт будет Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко. Затем выступят актеры и певцы.На площади трех вокзалов 9 мая запланирована концертная программа "Вокзалы Победы". Нав 08:50 все желающие смогут возложить венки к памятнику на территории местного музея. Напраздничная программа начнется в 10:00 с трансляции парада Победы. Напраздничная программа также начнется с трансляции парада Победы и продолжится концертом.В 15:00 в Москве начнется шествие "Бессмертный полк". Горожане пройдут до Красной площади с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 09:30 с Рижского вокзала отправится поезд Победы. Кроме того, 8 и 9 мая на Арбате, Чистопрудном, Никитском и Гоголевском бульварах пройдет историческая фотовыставка архивных снимков "Лица Победы". А для пассажиров метро будут организованы праздничные выступления на площадке "Музыка в метро", выставки и раздача георгиевских лент.По словам первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, на которого ссылается агентство "Москва" , на площадке "Музыка в метро" станции "Таганская" запланировано выступление оркестра кадетского класса одной из столичных школ с патриотическими песнями. Также на протяжении всего дня 9 мая на стойках "Живое общение" пассажирам будут раздавать Георгиевские ленты, значки и флажки с праздничной символикой. Московский метрополитен выпустит памятные билеты и поздравит пассажиров с Днем Победы на эскалаторных наклонах.Помимо этого, с 8 по 12 мая на станции "Парк Победы" пройдет выставка фотопроекта "Герои России, какими их не видел никто", организованная совместно с благотворительным фондом "Память поколений". Вторая фотовыставка "Метро в годы войны" пройдет с 9 по 13 мая в переходе со станции "Ленинский проспект" на станцию "Площадь Гагарина".Напомним, в этом году на празднование Дня Победы выделят более 600 миллионов рублей . Так, на концерт возле храма Христа Спасителя будет потрачено 11,4 миллиона рублей. еще 12,5 миллионов рублей будет выделено на акцию "Бессмертный полк". Более 100 миллионов рублей выделено на разгон облаков.



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