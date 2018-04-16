Как в Москве будут праздновать День Победы: трансляции парада, концерты и спектакли

Праздничные мероприятия в День Победы пройдут во всех округах Москвы, жителей и гостей города ждут концерты, спектакли, трансляции парада военной техники. Как сообщается на сайте мэра столицы
, центром празднования Дня Победы в Москве традиционно станет Красная площадь. Здесь пройдет парад с участием 12,5 тысяч военнослужащих и 120 единиц техники.
8 и 9 мая на площади перед храмом Христа Спасителя пройдут праздничные концерты. Во вторник, 8 мая, программа начнется в 19:00 и продолжится до 22:00. В среду, 9 мая, в 10:00 на уличных экранах начнут транслировать парад Победы на Красной площади, а с 12:00 начнется концерт, участниками которого станут молодежный симфонический оркестр ВФМС, солисты и оркестр Центра оперного пения имени Галины Вишневской и другие.
В эти же дни пройдут концерты на Поклонной горе
. 8 мая представление начнется в 18:00 и продолжится до 21:00, гостей ждут концерт Московского государственного симфонического оркестра и выступления артистов Москонцерта. 9 мая посетители парка увидят на большом экране прямую трансляцию парада, а после на сцену выйдет симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и другие артисты. С 19:00 до 22:00 здесь пройдет концерт с участием Олега Газманова, Дмитрия Харатьяна и других.
Трансляцию парада Победы смогут увидеть и посетители других столичных парков. После прохода войск и военной техники гостей ждут театрализованные представления и концерты. Так, на сцену на аллее Космонавтов выйдут актеры Московского молодежного экспериментального театра под руководством Вячеслава Спесивцева и Московского нового драматического театра. Их сменят артисты Глеб Матвейчук, Юлия Началова, Дина Гарипова, Евгения Кунгурова.
В Измайловском парке
представления покажут Московский драматический театр на Перовской, Московский театр иллюзий, выступит певец Прохор Шаляпин. После минуты молчания, в 18:55, концертную программу продолжат Александр Буйнов, Родион Газманов и Юлия Началова. На сцену в парке "Печатники"
в 13:00 выйдут актеры театра "Шалом", а также артисты дворца культуры "Капотня", театра Алексея Рыбникова и другие. Для гостей музея-заповедника "Царицыно"
праздник в честь Дня Победы начнется в 11:00. На сцене выступят коллективы департамента культуры Москвы. В 13:00 стартует общегородская программа, в 19:00 начнется музыкальный концерт.
Большая дневная и вечерняя программы пройдут в Екатерининском парке
. На главной сцене парка выступят артисты театрального центра "Практика", театра спортивно-зрелищных выступлений "Каскадер" и других коллективов, звезды российской эстрады. А в 12:25 начнется праздник в зоне отдыха "Тропарево"
. Открывать концерт будет Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко. Затем выступят актеры и певцы.
На площади трех вокзалов 9 мая запланирована концертная программа "Вокзалы Победы". На Рижском вокзале
в 08:50 все желающие смогут возложить венки к памятнику на территории местного музея. На Казанском вокзале
праздничная программа начнется в 10:00 с трансляции парада Победы. На Белорусском вокзале
праздничная программа также начнется с трансляции парада Победы и продолжится концертом.
В 15:00 в Москве начнется шествие "Бессмертный полк". Горожане пройдут до Красной площади с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 09:30 с Рижского вокзала отправится поезд Победы. Кроме того, 8 и 9 мая на Арбате, Чистопрудном, Никитском и Гоголевском бульварах пройдет историческая фотовыставка архивных снимков "Лица Победы". А для пассажиров метро будут организованы праздничные выступления на площадке "Музыка в метро", выставки и раздача георгиевских лент.
По словам первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, на которого ссылается агентство "Москва"
, на площадке "Музыка в метро" станции "Таганская" запланировано выступление оркестра кадетского класса одной из столичных школ с патриотическими песнями. Также на протяжении всего дня 9 мая на стойках "Живое общение" пассажирам будут раздавать Георгиевские ленты, значки и флажки с праздничной символикой. Московский метрополитен выпустит памятные билеты и поздравит пассажиров с Днем Победы на эскалаторных наклонах.
Помимо этого, с 8 по 12 мая на станции "Парк Победы" пройдет выставка фотопроекта "Герои России, какими их не видел никто", организованная совместно с благотворительным фондом "Память поколений". Вторая фотовыставка "Метро в годы войны" пройдет с 9 по 13 мая в переходе со станции "Ленинский проспект" на станцию "Площадь Гагарина".
Напомним, в этом году на празднование Дня Победы выделят более 600 миллионов рублей
. Так, на концерт возле храма Христа Спасителя будет потрачено 11,4 миллиона рублей. еще 12,5 миллионов рублей будет выделено на акцию "Бессмертный полк". Более 100 миллионов рублей выделено на разгон облаков.