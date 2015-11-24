

Московские байкеры жалуются на отказ страховых компаний продавать им полисы ОСАГО Рубрики: Автотранспорт

Агентство городских новостей Москва / Авилов Александр



По словам адвоката общественного движения автомобилистов "Свободы выбора" Сергея Радько, к нему с жалобами обратилось большое количество байкеров, которые не могут получить полис ОСАГО: страховщики перенаправляют их в иногородние офисы. "Например, одна из страховых компаний при контрольном звонке с вопросом о покупке полиса для мотоциклиста послала из Москвы в свой офис в Рузу — дескать, только там и продаются эти полисы", - рассказал Радько, уточнив, что причины отказа в продажах страховщики не сообщают.



Как пояснил источник в страховой отрасли, причина возникшей ситуации заключается в нежелании страховщиков платить больше суммы компенсаций при ДТП: ущерб от аварии увеличивается, поскольку чаще всего травмы получают сами мотоциклисты. Решив проверить эту информацию, журналисты обратились к страховщикам с просьбой продать "автогражданку" на мотоцикл.



При обращении на горячую линию "РЕСО-Гарантии" в Москве оператор сообщила, что для мотоцикла это возможно при условии осмотра в единственном офисе, расположенном в Троицке, очередь на экспертизу в этот офис в среднем составляет семь дней. В других филиалах в продаже ОСАГО на мотоцикл отказали, сославшись на то, что корпоративная система "не пропускает договор". Как пояснил замгендиректора "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов, осмотр проводится в течение пяти рабочих дней, а увеличение периода ожидания до семи дней связано с большим количеством обращений.



В офисе страхового дома ВСК сообщили, что мотоциклы принимаются на страхование по определенной процедуре: сначала нужно приехать с распечатанным и заполненным заявлением о заключении договора ОСГАО, после этого будет назначено время осмотра, но на ближайшие дни очередь уже заполнена. В одном из офисов "Росгосстраха" в страховании мотоцикла отказали, сообщив, что нужно обращаться в единственный филиал на Южнопортовой улице, в других же филиалах в заключении договора также отказали. В СК "АльфаСтрахование" московских байкеров предлагают страховать через офисы в городах Руза и Зеленоград: в обоих этих отделениях, в свою очередь, сообщили, что заявление на заключение договора ОСАГО рассматривается в течение месяца. О таком же сроке рассмотрения документов заявили и в СК "МАКС". А



В Центробанке, который является в том числе и регулятором страховой отрасли, подтвердили, что в Банк России поступают единичные жалобы на отказ страховых компаний заключать договоры ОСАГО на мотоциклы. По словам чиновников, страховые компании вправе попросить о проведении осмотра транспортного средства, однако место осмотра устанавливается по соглашению сторон, и если такого соглашения достигнуть не удалось, договор ОСАГО должен быть заключен в любом случае, в том числе без осмотра транспортного средства.Более того, компании обязаны заключить договор ОСАГО в день обращения клиента, а в случае проведения осмотра транспортного средства — не позднее пяти дней со дня обращения. Поэтому ни о каком недельном или месячном сроке рассмотрения речь идти не может.



Если же страховая компания отказывает в заключении договора ОСАГО, необходимо зафиксировать факт отказа с помощью аудио- или видеозаписи и представить в Банк России вместе с жалобой для проведения проверки, указав адрес подразделения страховой компании и имя сотрудника, отказавшего в заключении договора. Между тем источник в одном из страховых магазинов сообщил, что руководство запрещает агентам страховать байкеров. По словам источника, ДТП с байкерами достаточно часты, при этом страдает не только мотоцикл, но и сам байкер, и страховщикам приходится платить не только за разбитый мотоцикл, как в случае с автомобилем, но и в связи с рисками для здоровья клиента.



Проблемы с полисами ОСАГО возникают не только у мотоциклистов: по словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефимова, от двух до двух с половиной процентов автовладельцев в Москве ездят по городу без ОСАГО либо с поддельными полисами и не подозревают об этом. По данным СМИ, в столичном регионе действуют несколько крупных группировок, торгующих C началом мотосезона байкеры столичного региона столкнулись с проблемой отказа страховых компаний продавать им ОСАГО. Как сообщил "Известиям" адвокат общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько, страховые компании не продают полисы ОСАГО либо искусственно создают барьеры для их реализации. В Центробанке потенциальным клиентам страховщиков порекомендовали использовать диктофоны и камеры.По словам адвоката общественного движения автомобилистов "Свободы выбора" Сергея Радько, к нему с жалобами обратилось большое количество байкеров, которые не могут получить полис ОСАГО: страховщики перенаправляют их в иногородние офисы. "Например, одна из страховых компаний при контрольном звонке с вопросом о покупке полиса для мотоциклиста послала из Москвы в свой офис в Рузу — дескать, только там и продаются эти полисы", - рассказал Радько, уточнив, что причины отказа в продажах страховщики не сообщают.Как пояснил источник в страховой отрасли, причина возникшей ситуации заключается в нежелании страховщиков платить больше суммы компенсаций при ДТП: ущерб от аварии увеличивается, поскольку чаще всего травмы получают сами мотоциклисты. Решив проверить эту информацию, журналисты обратились к страховщикам с просьбой продать "автогражданку" на мотоцикл.При обращении на горячую линию "РЕСО-Гарантии" в Москве оператор сообщила, что для мотоцикла это возможно при условии осмотра в единственном офисе, расположенном в Троицке, очередь на экспертизу в этот офис в среднем составляет семь дней. В других филиалах в продаже ОСАГО на мотоцикл отказали, сославшись на то, что корпоративная система "не пропускает договор". Как пояснил замгендиректора "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов, осмотр проводится в течение пяти рабочих дней, а увеличение периода ожидания до семи дней связано с большим количеством обращений.В офисе страхового дома ВСК сообщили, что мотоциклы принимаются на страхование по определенной процедуре: сначала нужно приехать с распечатанным и заполненным заявлением о заключении договора ОСГАО, после этого будет назначено время осмотра, но на ближайшие дни очередь уже заполнена. В одном из офисов "Росгосстраха" в страховании мотоцикла отказали, сообщив, что нужно обращаться в единственный филиал на Южнопортовой улице, в других же филиалах в заключении договора также отказали. В СК "АльфаСтрахование" московских байкеров предлагают страховать через офисы в городах Руза и Зеленоград: в обоих этих отделениях, в свою очередь, сообщили, что заявление на заключение договора ОСАГО рассматривается в течение месяца. О таком же сроке рассмотрения документов заявили и в СК "МАКС". А электронные полисы ОСАГО оформить не удается из-за технических сбоев и отсутствия нужной модели мотоцикла в списке для страхования.В Центробанке, который является в том числе и регулятором страховой отрасли, подтвердили, что в Банк России поступают единичные жалобы на отказ страховых компаний заключать договоры ОСАГО на мотоциклы. По словам чиновников, страховые компании вправе попросить о проведении осмотра транспортного средства, однако место осмотра устанавливается по соглашению сторон, и если такого соглашения достигнуть не удалось, договор ОСАГО должен быть заключен в любом случае, в том числе без осмотра транспортного средства.Более того, компании обязаны заключить договор ОСАГО в день обращения клиента, а в случае проведения осмотра транспортного средства — не позднее пяти дней со дня обращения. Поэтому ни о каком недельном или месячном сроке рассмотрения речь идти не может.Если же страховая компания отказывает в заключении договора ОСАГО, необходимо зафиксировать факт отказа с помощью аудио- или видеозаписи и представить в Банк России вместе с жалобой для проведения проверки, указав адрес подразделения страховой компании и имя сотрудника, отказавшего в заключении договора. Между тем источник в одном из страховых магазинов сообщил, что руководство запрещает агентам страховать байкеров. По словам источника, ДТП с байкерами достаточно часты, при этом страдает не только мотоцикл, но и сам байкер, и страховщикам приходится платить не только за разбитый мотоцикл, как в случае с автомобилем, но и в связи с рисками для здоровья клиента.Проблемы с полисами ОСАГО возникают не только у мотоциклистов: по словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефимова, от двух до двух с половиной процентов автовладельцев в Москве ездят по городу без ОСАГО либо с поддельными полисами и не подозревают об этом. По данным СМИ, в столичном регионе действуют несколько крупных группировок, торгующих поддельными полисами страхования . При этом отличить поддельные документы от настоящих самостоятельно порой просто невозможно.



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