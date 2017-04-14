NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
7
мая
pda
Поиск
Архив

Москва пытается сэкономить на ремонте электробусов
7 мая 2018 г. | Время публикации 10:07 | Последние изменения 14:07
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
Москва резко снизила цены госконтрактов по закупке электробусов: вместо 30 миллиардов рублей за первые 300 машин, более 90 зарядных станций и обслуживание техники в течение 15 лет город заплатит лишь около 19,3 миллиарда рублей. Заказ на первые 200 электробусов поделен между группой ГАЗ и КамАЗом. Удешевления техники столица в основном добилась за счет снижения стоимости сервиса, что ставит автоконцерны в зависимость от новых контрактов, пишет "Коммерсант".

4 мая мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва закупит 200 электробусов по контрактам, согласно которым КамАЗ и группа ГАЗ поставят "Мосгортрансу" по 100 электробусов и 31 ультрабыструю зарядную станцию на 600 вольт. По словам мэра и данным сайта госзакупок, поставки начнутся в сентябре. Электробусы полностью должны быть поставлены к марту 2019 года, зарядки — уже к новому году.

Мэр также пообещал выставить на аукцион в декабре еще один лот на 100 электробусов, а с 2021 года отказаться от закупок дизельных автобусов. В "Мосгортрансе" подтвердили, что в 2019–2020 годах предполагается покупать по 300 машин в год, но о полной замене автобусов и троллейбусов "пока говорить рано". Ранее сообщалось, что первые электробусы планируется запустить в День города, за неделю до очередных выборов мэра.

По данным сайта госзакупок, заказ Москвы на электробусы разбит на три лота по 100 машин, на двух аукционах победили группа ГАЗ и КамАЗ с идентичными по цене заявками. Цена третьего лота, который будет разыгран в декабре, составляет 6,57 миллиарда рублей. Победители тендеров получают контракт жизненного цикла с поставкой техники и сервисом на 15 лет. По первым лотам поставка машин должна пройти до марта 2019 года, зарядных станций — до конца 2018 года.

Таким образом, Москва резко снизила сумму контракта, который исходно оценивался в 30 миллиардов рублей на 300 электробусов. Снижение цены произошло в основном за счет снижения стоимости сервиса, которая упала более чем вдвое. На две трети снижена и ставка на сервис зарядок, при этом из комментария "Мосгортранса" следует, что сам заказчик считает сервис существенной статьей расходов. В то же время в компании заверяют, что обновление парка "на формирование тарифов на проезд не влияет", в отличие от цены электроэнергии, топлива, запчастей и материалов. По словам экспертов, исходную стоимость сервиса электробусов можно считать несколько завышенной, и нынешнее снижение цены вполне логично, хотя недостатки этой техники могут проявиться в том числе в процессе эксплуатации.

Между тем само появление электробусов в столице вызывает немалые споры: противники проекта отмечают, что подобный транспорт даже за рубежом используется лишь в экспериментальном режиме, шумиха вокруг электробусов является лишь предлогом для ликвидации троллейбусов, и переводить весь шинный транспорт на электробусы всерьёз никто не собирается. Блогеры полагают, что всё ограничится несколькими образцово-показательными маршрутами, под флагом которых будут "добиваться" остатки троллейбусной сети Москвы.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
"Медуза": первые электробусы запустят в Москве за неделю до выборов, а делать их будут компании "Ростеха" и Дерипаски
4 мая 2018 г.
"Медуза": первые электробусы запустят в Москве за неделю до выборов, а делать их будут компании "Ростеха" и Дерипаски
По данным издания, Собянин намерен лично запустить первые маршруты электробусов в День города. Необходимые Москве электробусы производятся в Белоруссии и Финляндии, но под техническое задание подходят только машины компаний "Ростеха" и Олега Дерипаски.
31 октября 2017 г.
14 апреля 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
7.05.2018   15:51
2
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 7 мая 2018 г. // Последняя новость 16:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>