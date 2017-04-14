Москва пытается сэкономить на ремонте электробусов

4 мая 2018 г. "Медуза": первые электробусы запустят в Москве за неделю до выборов, а делать их будут компании "Ростеха" и Дерипаски

По данным издания, Собянин намерен лично запустить первые маршруты электробусов в День города. Необходимые Москве электробусы производятся в Белоруссии и Финляндии, но под техническое задание подходят только машины компаний "Ростеха" и Олега Дерипаски.