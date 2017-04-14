Москва пытается сэкономить на ремонте электробусов

Москва резко снизила цены госконтрактов по закупке электробусов: вместо 30 миллиардов рублей за первые 300 машин, более 90 зарядных станций и обслуживание техники в течение 15 лет город заплатит лишь около 19,3 миллиарда рублей. Заказ на первые 200 электробусов поделен между группой ГАЗ и КамАЗом. Удешевления техники столица в основном добилась за счет снижения стоимости сервиса, что ставит автоконцерны в зависимость от новых контрактов, пишет "Коммерсант"
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4 мая мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва закупит 200 электробусов по контрактам, согласно которым КамАЗ и группа ГАЗ поставят "Мосгортрансу" по 100 электробусов и 31 ультрабыструю зарядную станцию на 600 вольт. По словам мэра и данным сайта госзакупок, поставки начнутся в сентябре. Электробусы полностью должны быть поставлены к марту 2019 года, зарядки — уже к новому году.
Мэр также пообещал выставить на аукцион в декабре еще один лот на 100 электробусов, а с 2021 года отказаться от закупок дизельных автобусов. В "Мосгортрансе" подтвердили, что в 2019–2020 годах предполагается покупать по 300 машин в год, но о полной замене автобусов и троллейбусов "пока говорить рано". Ранее сообщалось, что первые электробусы планируется запустить в День города
, за неделю до очередных выборов мэра.
По данным сайта госзакупок, заказ Москвы на электробусы разбит на три лота по 100 машин, на двух аукционах победили группа ГАЗ и КамАЗ с идентичными по цене заявками. Цена третьего лота, который будет разыгран в декабре, составляет 6,57 миллиарда рублей. Победители тендеров получают контракт жизненного цикла с поставкой техники и сервисом на 15 лет. По первым лотам поставка машин должна пройти до марта 2019 года, зарядных станций — до конца 2018 года.
Таким образом, Москва резко снизила сумму контракта, который исходно оценивался в 30 миллиардов рублей на 300 электробусов. Снижение цены произошло в основном за счет снижения стоимости сервиса, которая упала более чем вдвое. На две трети снижена и ставка на сервис зарядок, при этом из комментария "Мосгортранса" следует, что сам заказчик считает сервис существенной статьей расходов. В то же время в компании заверяют, что обновление парка "на формирование тарифов на проезд не влияет", в отличие от цены электроэнергии, топлива, запчастей и материалов. По словам экспертов, исходную стоимость сервиса электробусов можно считать несколько завышенной, и нынешнее снижение цены вполне логично, хотя недостатки этой техники могут проявиться в том числе в процессе эксплуатации.
Между тем само появление электробусов в столице вызывает немалые споры: противники проекта отмечают, что подобный транспорт даже за рубежом используется лишь в экспериментальном режиме
, шумиха вокруг электробусов является лишь предлогом для ликвидации троллейбусов, и переводить весь шинный транспорт на электробусы всерьёз никто не собирается. Блогеры полагают, что всё ограничится несколькими образцово-показательными маршрутами
, под флагом которых будут "добиваться" остатки троллейбусной сети Москвы.