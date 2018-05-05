Шесть человек, включая несовершеннолетнего, обратились в больницы после акции "Он нам не царь" в Москве

6 мая 2018 г. В СПЧ призвали к ответу чиновников, позволивших казакам избивать участников митинга Навального

По мнению члена СПЧ Максима Шевченко, власти фактически ввели в город полувоенные вооруженные формирования, которые избивали демонстрантов, находясь под защитой и под опекой сотрудников Росгвардии.