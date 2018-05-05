Шесть человек, включая несовершеннолетнего, обратились в больницы после акции "Он нам не царь" в Москве

Не менее шести человек обратились в столичные больницы с травмами после акции "Он нам не царь" в Москве 5 мая, сообщил "Интерфаксу"
осведомленный источник. По его словам, это может быть не окончательное число пострадавших, дальнейшая информация уточняется.
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточняет, что за медицинской помощью обратились пятеро молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет и один несовершеннолетний. У них обнаружены гематомы, ушибы и ссадины, госпитализированных нет. Телеканал "Дождь"
сообщает, что 15 участников акции "Он нам не царь" в Москве обратились с жалобами на насилие со стороны полицейских и казаков в международную правозащитную группу "Агора".
По данным "ОВД-Инфо", на несогласованной протестной акции на Пушкинской площади было задержано более 700 человек. Данные ГУ МВД по Москве почти в два с половиной раза ниже - около 300 человек. Задержания проходили жестко
, протестующих били дубинками. Неизвестные в гражданском выхватывали демонстрантов из толпы и заталкивали в автозаки, игнорируя просьбы показать документы или хотя бы представиться.
В разгоне протестующих также участвовали люди в казачьей форме, применявшие против активистов нагайки. СМИ выяснили, что эти ряженые с неясными полномочиями получают многомиллионное финансирование от московской мэрии
, в частности, на тренинги по задержаниям на массовых акциях.
Стоимость каждого контракта составляет 5,3 миллиона рублей, таким образом, за три года на тренинг так называемых казаков было потрачено почти 16 миллионов рублей. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Максим Шевченко назвал участие казаков в разгоне протестующих "чрезвычайным событием" и "перебором" и потребовал назвать имена чиновников
, принимавших решение об использовании казачьих отрядов.