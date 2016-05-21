

Выпускной вечер обойдется родителям московских школьников в 27 тысяч рублей Рубрики: Общество

Global Look Press



По словам эксперта, стоимость банкетного меню на выпускной вечер в этом году немного выросла и составляет от 3300 рублей на человека, десерты заказывают дополнительно. Гонорар хорошего ведущего составляет от 40 тысяч рублей, ди-джея со звуковым оборудованием - от 25 тысяч рублей, оформление зала с пресс-волом для фотографий - от 35 тысяч рублей. Праздничная программа "стоит" от 50 тысяч рублей.



Мирошников отметил, что особой популярностью пользуются шоколадные фонтаны и безалкогольные бары на встречу гостей в начале выпускного вечера. "Их стоимость начинается от 45 тысяч рублей. Обязательно фотограф - от 3500 рублей в час и видеооператор - от 35 тысяч рублей", - пояснил эксперт. Между тем в нынешнем году также вырастут расходы родителей на платья и костюмы: костюмы и платья стоят от 20 тысяч рублей, рубашки, обувь и аксессуары - от 10 тысяч рублей, макияж и прическа - от 5 тысяч рублей. Чтобы сэкономить, классы проводят общие выпускные вечера, а некоторые родители и выпускники стали проще относиться к затратам на образ: многие выпускники приходят на вечер в стиле casual.







Затраты родителей московских одиннадцатиклассников на организацию полноценного выпускного вечера составят в 2018 г. примерно 27 тысяч рублей. Об этом агентству "Москва" сообщил руководитель агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников.По словам эксперта, стоимость банкетного меню на выпускной вечер в этом году немного выросла и составляет от 3300 рублей на человека, десерты заказывают дополнительно. Гонорар хорошего ведущего составляет от 40 тысяч рублей, ди-джея со звуковым оборудованием - от 25 тысяч рублей, оформление зала с пресс-волом для фотографий - от 35 тысяч рублей. Праздничная программа "стоит" от 50 тысяч рублей.Мирошников отметил, что особой популярностью пользуются шоколадные фонтаны и безалкогольные бары на встречу гостей в начале выпускного вечера. "Их стоимость начинается от 45 тысяч рублей. Обязательно фотограф - от 3500 рублей в час и видеооператор - от 35 тысяч рублей", - пояснил эксперт. Между тем в нынешнем году также вырастут расходы родителей на платья и костюмы: костюмы и платья стоят от 20 тысяч рублей, рубашки, обувь и аксессуары - от 10 тысяч рублей, макияж и прическа - от 5 тысяч рублей. Чтобы сэкономить, классы проводят общие выпускные вечера, а некоторые родители и выпускники стали проще относиться к затратам на образ: многие выпускники приходят на вечер в стиле casual.



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