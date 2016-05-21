Выпускной вечер обойдется родителям московских школьников в 27 тысяч рублей

Затраты родителей московских одиннадцатиклассников на организацию полноценного выпускного вечера составят в 2018 г. примерно 27 тысяч рублей. Об этом агентству "Москва"
сообщил руководитель агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников.
По словам эксперта, стоимость банкетного меню на выпускной вечер в этом году немного выросла и составляет от 3300 рублей на человека, десерты заказывают дополнительно. Гонорар хорошего ведущего составляет от 40 тысяч рублей, ди-джея со звуковым оборудованием - от 25 тысяч рублей, оформление зала с пресс-волом для фотографий - от 35 тысяч рублей. Праздничная программа "стоит" от 50 тысяч рублей.
Мирошников отметил, что особой популярностью пользуются шоколадные фонтаны и безалкогольные бары на встречу гостей в начале выпускного вечера. "Их стоимость начинается от 45 тысяч рублей. Обязательно фотограф - от 3500 рублей в час и видеооператор - от 35 тысяч рублей", - пояснил эксперт. Между тем в нынешнем году также вырастут расходы родителей на платья и костюмы: костюмы и платья стоят от 20 тысяч рублей, рубашки, обувь и аксессуары - от 10 тысяч рублей, макияж и прическа - от 5 тысяч рублей. Чтобы сэкономить, классы проводят общие выпускные вечера, а некоторые родители и выпускники стали проще относиться к затратам на образ: многие выпускники приходят на вечер в стиле casual.