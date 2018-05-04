Предупреждающие граффити появились возле пешеходных переходов в столице

Вблизи 14 пешеходных переходов в столице нанесли граффити, которые напоминают о правилах пересечения дороги: "Возьмите ребенка за руку", "Посмотрите по сторонам", "Снимите наушники". Об этом сообщил порталу мэра и правительства столицы
руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.
"Сейчас установилась теплая погода, и все больше людей выходит на улицы. Я надеюсь, что надписи у пешеходных переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги", — отметил Вадим Юрьев. Кроме того, пешеходам раздали более тысячи листовок с основными правилами перехода дороги.
Напомним, ранее Центр организации дорожного движения по просьбам москвичей отрегулировал работу более чем 50 светофоров
на наиболее оживленных перекрестках. Так, на одних светофорах увеличили длительность зеленого сигнала для пешеходов: время увеличения сигнала составило от трех до 41 секунды. На таких перекрестках во время зеленого сигнала сможет пройти больше пешеходов, чем раньше. А на других светофорах снизили время ожидания зеленого света на 10-85 секунд: сигнал горит с той же длительностью, но загорается чаще.