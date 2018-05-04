Предупреждающие граффити появились возле пешеходных переходов в столице

4 мая 2018 г. ЦОДД отрегулировал работу светофоров еще на 30 переходах

На одних светофорах увеличили длительность зеленого сигнала для пешеходов. А на других светофорах снизили время ожидания зеленого света на 10-85 секунд: сигнал горит с той же длительностью, но загорается чаще.