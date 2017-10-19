Коммунисты с портретами Ленина и Сталина устроили в центре Москвы шествие в честь столетия революции

В центре Москвы началось согласованное шествие по случаю столетия Октябрьской революции, сообщает "Интерфакс"
. В акции принимают участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, представители 120 политических партий более чем из 80 стран, 20 международных демократических организаций, а также ряда других левых партий и движений. Фото- и видеотрансляцию ведет сайт "Красная Москва"
.
Шествие проходит по тротуару и одной полосе проезжей части четной стороны Тверской улицы, Охотного Ряда и Театрального проезда до площади Революции. Участники несут портреты Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Эрнесто Че Гевары, флаги разных стран и транспаранты. Звучат патриотические советские песни. Акция завершится митингом на площади Революции между гостиницей "Метрополь" и сквером с памятником Карлу Марксу.
По случаю шествия в центре Москвы перекрыли и ограничили
движение на ряде улиц. До 19:00 полностью перекрыто движение по Страстному бульвару от дома 2 до Большой Дмитровки. Также нельзя проехать по двум полосам в сторону центра на Тверской улице. По две полосы закрыты на улице Охотный Ряд и в Театральном проезде. А с 18:00 до 21:30 закроется движение на улицах Заморенова, Трехгорный Вал и Красная Пресня. Изменились и маршруты общественного транспорта.