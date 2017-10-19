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МЧС предупредило об утреннем тумане в Подмосковье
7 ноября 2017 г. | Время публикации 09:15 | Последние изменения 13:33
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
МЧС России по Московской области предупредило водителей об утреннем тумане. Как сообщается на сайте ведомства, туман с видимостью 200-500 метров ожидается в Московской области до 10:00.

Главное управление предупреждает о снижении видимости, затруднении движения транспорта, увеличении вероятности дорожно-транспортных происшествий. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуется не выходить на улицу, а пешеходам - быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям транспортных средств рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
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Вторник, 7 ноября 2017 г. // Последняя новость 15:29
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