МЧС предупредило об утреннем тумане в Подмосковье Рубрики: Погода

Global Look Press



Главное управление предупреждает о снижении видимости, затруднении движения транспорта, увеличении вероятности дорожно-транспортных происшествий. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуется не выходить на улицу, а пешеходам - быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям транспортных средств рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. МЧС России по Московской области предупредило водителей об утреннем тумане. Как сообщается на сайте ведомства , туман с видимостью 200-500 метров ожидается в Московской области до 10:00.Главное управление предупреждает о снижении видимости, затруднении движения транспорта, увеличении вероятности дорожно-транспортных происшествий. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуется не выходить на улицу, а пешеходам - быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям транспортных средств рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.



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