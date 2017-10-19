Офисы "Москва-Сити" набирают популярность Рубрики: Недвижимость

Фото Михаил Тихонов



За три квартала 2017 года общий объем сделок с офисными площадями в "Москва-Сити" достиг 86,23 тысячи квадратных метров, увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в отчете Colliers International. Это привело к сокращению уровня вакантных площадей с 19% до 12,2%, тогда как за два года уровень вакантности сократился почти в три раза: на начало 2016 года в "Москва-Сити" пустовало 33,6% площадей.



Тенденция к росту заполняемости сформировалась в том числе благодаря госструктурам. Так, в 2016 году сделку по покупке 55 тысяч квадратных метров в башне "Око" заключила



Кроме того, площади, которые планируется ввести в ближайшее время, уже практически полностью сданы в аренду или проданы, так что вакантность в Москва-Сити может снизиться до 13,5-14%. По данным аналитиков, высокий спрос на офисные площади в условиях минимального ввода новых площадей могут спровоцировать рост ставок аренды на 10-15% и продажи недвижимости в "Москва-Сити". По оценкам экспертов, это произойдет в течение ближайших полутора лет.



Деловой центр "Москва-Сити", где еще три года назад пустовало 43% офисов, становится популярным не только среди крупных банков и добывающих компаний, но и госструктур. К октябрю уровень вакантности здесь приблизился к среднерыночному значению, а в дальнейшем ставки аренды на офисы в "Москва-Сити" могут вырасти на 10-15%, сообщает "Коммерсант" За три квартала 2017 года общий объем сделок с офисными площадями в "Москва-Сити" достиг 86,23 тысячи квадратных метров, увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в отчете Colliers International. Это привело к сокращению уровня вакантных площадей с 19% до 12,2%, тогда как за два года уровень вакантности сократился почти в три раза: на начало 2016 года в "Москва-Сити" пустовало 33,6% площадей.Тенденция к росту заполняемости сформировалась в том числе благодаря госструктурам. Так, в 2016 году сделку по покупке 55 тысяч квадратных метров в башне "Око" заключила московская мэрия , в начале 2017 года стало известно о намерении структур, близких к Россельхозбанку, выкупить 44 тысячи квадратных метров в комплексе "IQ-Квартал". А на днях вторую башню "IQ-Квартал для размещения ряда федеральных министерств выкупило АИЖК.Кроме того, площади, которые планируется ввести в ближайшее время, уже практически полностью сданы в аренду или проданы, так что вакантность в Москва-Сити может снизиться до 13,5-14%. По данным аналитиков, высокий спрос на офисные площади в условиях минимального ввода новых площадей могут спровоцировать рост ставок аренды на 10-15% и продажи недвижимости в "Москва-Сити". По оценкам экспертов, это произойдет в течение ближайших полутора лет.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 27 июля 2016 г. Мэрия выкупила площади в "Москва-Сити" для своих департаментов

В прошлом году столичные власти объясняли, что сделка необходима для экономии: аренда и эксплуатация нынешних зданий обходится мэрии дороже. С того времени, впрочем, объем сделки с владельцами башни "Око" вырос вдвое.

