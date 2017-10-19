NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
7
ноября
pda
Поиск
Архив

Офисы "Москва-Сити" набирают популярность
7 ноября 2017 г. | Время публикации 13:21 | Последние изменения 14:49
Рубрики: Недвижимость  
 
Фото Михаил Тихонов
Деловой центр "Москва-Сити", где еще три года назад пустовало 43% офисов, становится популярным не только среди крупных банков и добывающих компаний, но и госструктур. К октябрю уровень вакантности здесь приблизился к среднерыночному значению, а в дальнейшем ставки аренды на офисы в "Москва-Сити" могут вырасти на 10-15%, сообщает "Коммерсант".

За три квартала 2017 года общий объем сделок с офисными площадями в "Москва-Сити" достиг 86,23 тысячи квадратных метров, увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в отчете Colliers International. Это привело к сокращению уровня вакантных площадей с 19% до 12,2%, тогда как за два года уровень вакантности сократился почти в три раза: на начало 2016 года в "Москва-Сити" пустовало 33,6% площадей.

Тенденция к росту заполняемости сформировалась в том числе благодаря госструктурам. Так, в 2016 году сделку по покупке 55 тысяч квадратных метров в башне "Око" заключила московская мэрия, в начале 2017 года стало известно о намерении структур, близких к Россельхозбанку, выкупить 44 тысячи квадратных метров в комплексе "IQ-Квартал". А на днях вторую башню "IQ-Квартал для размещения ряда федеральных министерств выкупило АИЖК.

Кроме того, площади, которые планируется ввести в ближайшее время, уже практически полностью сданы в аренду или проданы, так что вакантность в Москва-Сити может снизиться до 13,5-14%. По данным аналитиков, высокий спрос на офисные площади в условиях минимального ввода новых площадей могут спровоцировать рост ставок аренды на 10-15% и продажи недвижимости в "Москва-Сити". По оценкам экспертов, это произойдет в течение ближайших полутора лет.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Мэрия выкупила площади в "Москва-Сити" для своих департаментов
27 июля 2016 г.
Мэрия выкупила площади в "Москва-Сити" для своих департаментов
В прошлом году столичные власти объясняли, что сделка необходима для экономии: аренда и эксплуатация нынешних зданий обходится мэрии дороже. С того времени, впрочем, объем сделки с владельцами башни "Око" вырос вдвое.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
7.11.2017   16:04
4
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 7 ноября 2017 г. // Последняя новость 15:29
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>