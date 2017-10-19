В Европейский суд по правам человека поступил первый иск против сноса московского "самостроя"

23 октября 2017 г. В столице идет пятая волна демонтажа "самостроя", новых массовых сносов пока не планируется

Столичные власти демонтировали 57 из 78 объектов, признанных самовольными постройками. Некоторые постройки будут сносить ночью, "чтобы днем не доставлять неудобства жителям". С владельцами около 300 объектов идут суды.