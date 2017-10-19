В Европейский суд по правам человека поступил первый иск против сноса московского "самостроя"

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подан первый иск, связанный со сносом московского "самостроя". Жалобу подала фирма "Созидание", которой принадлежал двухэтажный торговый центр над входом на станцию метро "Южная", снесенный в "ночь длинных ковшей" 9 февраля 2016 года.
"Жалоба основана на основополагающих принципах защиты права собственности от произвола: в случае с ООО "Созидание" право собственности было подтверждено судебными решениями, а уничтожено ковшом экскаватора без какой-либо компенсации и возможности судебной защиты", - сообщил Business FM
адвокат Рубен Маркарьян, представляющий интересы компании.
Торговый центр площадью полторы тысячи квадратных метров над станицей "Южная" проработал 13 лет. Участок был предоставлен фирме в аренду на 49 лет. Владелец ТЦ Талхум Абаев пытался отсудить за его снос 1 миллиард 806 миллионов рублей. В эту сумму вошла стоимость самого здания, расходы на реконструкцию теплового узла и коммуникаций метро, а также упущенная выгода от сдачи помещений в аренду в оставшиеся 36 лет.
Абаев требовал взыскать компенсацию с правительства Москвы, префектуры Южного округа и ГБУ "Автомобильные дороги". Арбитражный суд отклонил иск, позднее это решение подтвердили вышестоящие суды. "Мы рассчитываем получить решение ЕСПЧ в нашу пользу, потому что у нас есть три судебных решения, что этот объект не самострой. Но никто не разбирался, просто снесли, и все", - сказал Маркарьян РБК
. С февраля 2016 в столице прошло пять волн сноса "самостроя". Устраивать новые волны пока не планируется
. С владельцами объектов идет около 300 судебных разбирательств. Власти называют это "плановой работой".