Судьбу монорельса решат летом 2018 года

Концепция реконструкции монорельсовой дороги на северо-востоке Москвы будет разработана к следующему лету. Об этом сообщил "Интерфаксу"
руководитель управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев.
"Очевидно, что содержать монорельс в таком виде, как он существует сейчас - очень дорого, к тому же, как вид транспорта он не очень востребован. Эту систему необходимо трансформировать, однако на сегодня нет технических решений", - сказал Васильев, напомнив, что на данный момент существует несколько вариантов реконструкции, включая возможность запуска трамвайного движения
.
"Пока мы в самом начале этой работы и готовых решений нет. Летом следующего года будет понятно, каким образом и в какие сроки изменится монорельс", - пояснил Васильев. Напомним, московский метрополитен еще в 2015 году объявил конкурс на разработку программы развития убыточного монорельса. Бывший начальник подземки Дмитрий Пегов говорил, что рассматривается несколько вариантов: замена монорельса трамваем от станции метро "Тимирязевская" до улицы Костякова либо "апгрейд монорельса". Сообщалось, что монорельс фактически переделают в трамвай
: надземные пути опустят на землю
, эстакады останутся на пересечении линии монорельса с железной и автомобильными дорогами.
На сохранившихся высотных участках монорельса положат трамвайные пути, а рельсы для поездов демонтируют. Трамваи будут подниматься наверх, проезжать несколько километров пути по специальной горке длиной в несколько километров и возвращаться на обычные пути. Демонтаж конструкций монорельса планируется начать к концу 2018 года. Реконструкция будет идти за счет городского бюджета, стоимость работ пока не известна.