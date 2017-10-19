Судьбу монорельса решат летом 2018 года

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15 июня 2017 г. Власти Москвы одобрили частичную замену монорельса на трамвайные пути

Утвержденный проект предусматривает продление трамвайной линии по улице Академика Королева до существующей линии на улице Костякова. Таким образом, изолированная трамвайная сеть соединится с основной трамвайной сетью Москвы.

23 мая 2017 г. При реконструкции монорельса демонтируют почти половину надземных путей